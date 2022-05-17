يبحث ليفربول اليوم عن إبقاء الصراع على لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم ممتدا حتى الجولة الأخيرة عندما يلتقي ساوثمبتون خارج ملعبه في المرحلة الـ37 اليوم.

وأبقى مان سيتي مصير الاحتفاظ بلقبه بطلا للدوري على الرغم من تعادله مع وست هام 2-2 لتقدمه بفارق 4 نقاط عن ليفربول (90 مقابل 86) الذي سيواجه ساوثمبتون قبل أن يستضيف ولفرهامبتون في الجولة الأخيرة الأحد المقبل.

أما سيتي فتبقى له مباراة على أرضه ضد استون فيلا، إذا فاز بها سيتوج بطلا بغض النظر عن نتيجة ليفربول، كما أنه سيحتفظ باللقب في حال خسارة ليفربول اليوم أو الأحد المقبل.



واهتمت الصحف الإنجليزية الصادرة أمس بتعادل سيتي 2-2 مع وست هام، وإمكانية تأجيل حسم اللقب للجولة الأخيرة على ملعب الاتحاد، في سيناريو مشابه لتتويج الفريق باللقب بهدف أغويرو الشهير في موسم 2011-2012. وعنونت صحيفة ديلي تليغراف «صخب.. إهدار ركلة الجزاء المتأخرة من رياض محرز، يكلف المان سيتي».



وتابعت «إيفرتون يتعرض لحالتي طرد ليبقى في مأزق الهبوط».



أما صحيفة ديلي إكسبريس كتبت «من فضلكم، لا مزيد من دراما سيرجيو.. بيب يخبر سيتي: لا تحصدوا اللقب في اللحظات الأخيرة مرة أخرى». وعنونت ديلي ميل «تعهد اللقب لبيب.. سنضع حياتنا لرفع الكأس بحسب غوارديولا، مع ابتعاد سيتي بانتصار وحيد عن المجد».



وفي الجانب، كتبت «كريستينسين يخبر توخيل أنه لم يكن على ما يرام للمشاركة».



بدورها عنونت صحيفة مترو «أغويرو لا.. تعادل وست هام يدفع بيب للتوسل إلى نجوم سيتي لتفادي دراما اللحظات الأخيرة».



إلى ذلك، فشل إيفرتون في ضمان بقائه في أندية النخبة أقله حتى الآن بخسارته على أرضه أمام برنتفورد 2-3.



تقدم أصحاب الأرض بواسطة دومينيك كالفرت لوين (10)، لكن إيفرتون تلقى ضربة قوية بطرد مدافعه جاراد براثوايت في الدقيقة 18 ليكمل المباراة بعشرة لاعبين.



أدرك برنتفورد التعادل عن طريق هدف عكسي سجله ظهير ايمن ايفرتون شيموس كولمان خطأ في مرماه (37). لكن إيفرتون حصل على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول انبرى لها بنجاح البرازيلي ريتشارليسون.



بيد أن الكلمة الأخيرة كانت للضيوف الذين أضافوا هدفين سريعين في الشوط الثاني بواسطة الكونغولي يوان فيسا (62) وريكو هنري (64).



فوستر يغادر واتفورد بسبب هبوطه للدرجة الأولى



أكد حارس مرمى المنتخب الإنجليزي لكرة القدم السابق بن فوستر، أنه سيرحل عن صفوف واتفورد بنهاية الموسم، وذلك بعد هبوط الفريق من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى دوري البطولة الإنجليزية.



وكان بن فوستر (39 عاما) قد عاد إلى واتفورد قادما من ويست برومويتش ألبيون في صيف عام 2018، لكنه قرر الرحيل وعدم مشاركة الفريق في رحلة السعي للعودة إلى الدوري الممتاز.



وقال بن فوستر عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الصعود والهبوط والجيد والسيئ والقبيح... كلها أجزاء من الرحلة».



وأضاف: «وقتي مع واتفورد قد انتهى، لكن كل الشكر على الدعم والحب الذي تلقيته من الجماهير واللاعبين والمسؤولين خلال ستة أعوام قضيتها مع النادي، كان أمرا هائلا».



وأضاف: «أتطلع إلى ما سيحمله الموسم المقبل».



وشارك بن فوستر في 27 مباراة مع واتفورد هذا الموسم، آخرها التي انتهت بهزيمة الفريق على ملعبه أمام ليستر سيتي 1-5.