عين الاتحاد النيجيري لكرة القدم البرتغالي جوزيه سانتوس بيسيرو مدربا جديدا، وفي بيان رسمي للاتحاد النيجيري أكد فيه أن تعيين المدرب البالغ من العمر 62 عاما سيباشر عمله فور الانتهاء من اجراءات توقيع العقد.



وأضاف أن بيسيرو الذي لعب كمهاجم خلال مسيرته الكروية «يتمتع بخبرة واسعة ومتنوعة في تدريب الأندية الكبرى والمنتخبات الوطنية على امتداد أربع قارات مختلفة، وهي أوروبا وآسيا وإفريقيا وأميركا الجنوبية».



وسيقود المدرب المباراتين الوديتين المقبلتين مع المكسيك والإكوادور، بعدما ترك منصبه كمدرب لمنتخب فنزويلا في أغسطس الماضي لعدم تلقيه راتبه على مدى سنة.



كما أكد البيان تعيين أعضاء في الجهاز وهم فينيدي جورج وإيكي شورونمو وساليسو يوسف.



واستقال المدرب السابق للمنتخب أوغوستين إيغوافوين مارس الماضي بعد الفشل في التأهل إلى مونديال قطر 2022 بعدما أقصتهم غانا بقاعدة أفضلية الهدف خارج الأرض.