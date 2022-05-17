قاد المهاجم الدولي المغربي يوسف النصيري فريقه إشبيلية إلى ضمان مركزه في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بتسجيله هدف التعادل أمام مضيفه أتلتيكو مدريد 1-1، ضمن منافسات المرحلة 37 قبل الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورغم سقوطه في فخ التعادل للمباراة الرابعة تواليا، إلا أن إشبيلية عاد بالأهم من العاصمة مدريد بتعادل سمح له برفع نقاطه في المركز الرابع إلى 76 نقطة متقدما بفارق 3 نقاط عن مطارده المباشر ريال بيتيس الفائز على ضيفه غرناطة 2-0 سجلهما خوانمي في الدقيقتين 14 و88، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لخطف المركز الاخير المؤهل إلى المسابقة القارية الأم من منافسه.



وفي مباراته الأخيرة على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» قبل الرحيل، كاد المهاجم المخضرم لويس سواريز أن يفتتح التسجيل إلا أن كرته مرت بجانب القائم (6)، قبل أن يسجل مواطنه المدافع خوسيه خيمينيس الهدف الأول برأسية بعد ركنية من البلجيكي يانيك كاراسكو هزت شباك الحارس الدولي المغربي ياسين بونو (30).

وعادل المهاجم النصيري برأسية قوية في شباك الحارس السلوفيني يان أوبلاك بعد تمريرة من البديل أوليفر توريس (85)، رافعا رصيده إلى 5 أهداف في «لا ليغا» هذا الموسم.



رحيل سواريز



أعلن أتلتيكو قبل دقائق من صافرة البداية أن مهاجمه سواريز سيخوض مباراته الأخيرة في عقر داره قبل الرحيل نهاية الموسم الحالي. وتعادل البطل ريال مدريد مع مضيفه قادش 1-1 قبل أسبوعين من خوضه نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول على ملعب «ستاد دو فرانس» في سان دوني.



في المقابل، يصارع قادش لتفادي الهبوط، إلا أن تعادله على أرضه أدى إلى عودته إلى منطقة الخطر حيث بات يحتل المركز الثامن عشر برصيد 36 نقطة متساويا مع ريال مايوركا السابع عشر والفائز على ضيفه رايو فايكانو 2-1.

كما تعادل برشلونة مع مضيفه خيتافي سلبا، ليضمن النادي الكاتالوني المركز الثاني في الترتيب، فيما ضمن المضيف البقاء في الأولى. وقلب ريال سوسييداد تأخره أمام مضيفه فياريال إلى فوز 1-2.



واحتاج فريق «الغواصات الصفراء» إلى النقاط الثلاث لإبقاء حظوظه بمركز في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» عبر احتلاله المركز السادس، إلا انه فشل في تحقيق مبتغاه.



ورافق سوسييداد فريق بيتيس إلى «يوروبا ليغ»، فيما يحتاج فياريال السابع والذي يتقدم بفارق نقطة عن أتلتيك بلباو الفائز على أوساسونا 2-0 إلى فوز في عقر دار برشلونة في المرحلة الأخيرة لضمان تأهله إلى مسابقة «كونفرنس ليغ».



وفاز سلتا فيغو على إلتشي 1-0، وريال بيتيس على غرناطة 2-0.



وسقط ألافيس إلى الدرجة الثانية بخسارته أمام ليفانتي متذيل الترتيب 1-3، علما أن الأخير أول الهابطين.