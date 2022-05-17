باتت التونسية أنس جابر أعلى لاعبة عربية في تصنيف رابطة المحترفات «دبليو تي ايه» للتنس، بعد ارتقائها الى المركز السادس، الأفضل في مسيرتها في أعقاب وصولها الى نهائي دورة روما للألف على الملاعب الترابية.



وتقدم جابر، أول عربية دخلت لائحة العشر الأوليات في العالم العام الماضي، هذا العام مستويات مميزة، وذلك بعد أن توجت منذ عشرة أيام بلقب دورة مدريد للألف، الأكبر في مسيرتها والثاني بعد برمنغهام العام الماضي.



ووصلت الى نهائي دورة روما الذي خسرته ضد المصنفة أولى عالميا الپولندية إيغا شفيونتيك بعد مشوار شاق الى المباراة القمة.



وسبق لها أن بلغت هذا العام نهائي دورة تشارلستون الأميركية خسرته ضد السويسرية بليندا بنتشيتش.



لدى الرجال، يتمسك الصربي نوفاك ديوكوفيتش بالصدارة بعد أن حقق لقبه السادس في دورة روما للماسترز بفوزه في النهائي على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، مؤكدا أنه جاهز للدفاع عن لقبه في رولان غاروس.



وتقدم اليوناني من جهته الى المركز الرابع على حساب الإسباني رافايل نادال الذي خرج من الدور ثمن النهائي في روما بعد معاناته من إصابة في القدم في المباراة التي خسرها ضد الكندي دينيس شابوفالوف وسط ترقب لجهوزيته لفرنسا المفتوحة التي أحرز لقبها 13 مرة (رقم قياسي).