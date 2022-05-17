أجّل إنتر حامل اللقب الموسم الماضي تتويج جاره وغريمه التقليدي ميلان بلقبه الأول منذ عام 2011 حتى المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة الأسبوع المقبل، بفوز «نيراتزوري» على كالياري 3-1 بعد ساعات قليلة من فوز «روسونيري» على اتالانتا 2-0.

ويملك ميلان 83 نقطة مقابل 81 لإنتر قبل الجولة الأخيرة، حيث يلتقي الاول مع ساسوولو خارج ملعبه، في حين يستقبل الثاني سمبدوريا. ويكفي ميلان التعادل بغض النظر عن نتيجة إنتر لأنه يتفوق على الأخير بفارق المواجهتين هذا الموسم.



وخاض ميلان مباراته بعد الظهر وسجل هدفيه البرتغالي رافايل لياو (57) والفرنسي ثيو هرنانديز (75). افتتح لياو التسجيل إثر تلقيه كرة متقنة من البرازيلي جونيور ميسياس (56)، قبل أن يضيف هرنانديز الثاني بعد مجهود فردي رائع، حيث سار بالكرة مسافة طويلة وتخطى فيها أكثر من لاعب (75).



وساهم هذا الفوز في الضغط على إنتر الذي التقى كالياري خارج ملعبه وكان يتعين عليه الفوز للإبقاء على أمله وقد تحقق بنتيجة 3-1 بفضل ثنائية لمهاجمه المتألق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.



دخل إنتر المباراة منتشيا بعد تتويجه بكأس إيطاليا على حساب يوفنتوس 4-2 بعد التمديد ومرشحا لحصد النقاط الثلاث في مواجهة فريق يواجه خطر السقوط الى الدرجة الثانية.



وألغى الحكم هدفا لمدافع إنتر السلوفاكي ميلان سكرينيار بسبب لمس الكرة (11) قبل أن يمنحه مدافعه الآخر ماتيو دارميان التقدم (25).



وعندما أضاف مارتينيز الهدف الثاني في مطلع الشوط الثاني (51)، اعتبر أنصاره أن فريقهم في طريقه لتحقيق فوز سهل، لكن كالياري رد بهدف تقليص الفارق عبر اليوناني خارالامبوس ليكوجانيس (54).



بيد أن الكلمة الأخيرة كان لمارتينيز مرة جديدة بتسجيله هدف الحسم قبل نهاية المباراة بست دقائق، رافعا رصيده إلى 21 هدفا في المركز الثالث في صدارة ترتيب الهدافين بعد تشيرو ايموبيلي من لاتسيو والصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس (23 هدفا).