يعقد بايرن ميونخ اجتماعا سريا مع مهاجم شتوتغارت الألماني ساسا كالادزيتش حيث يطمح البافاري للتوصل إلى اتفاق يؤدي للتعاقد معه ليكون خليفة للمهاجم الپولندي روبرت ليفاندوفسكي والذي قرر عدم تجديد عقده المقرر نهايته صيف 2023، ويعد كالاديتش أحد أهم المهاجمين في الدوري الألماني وجذب أنظار أندية خارجية مثل باريس سان جيرمان ونيوكاسل وبنفيكا وبوروسيا دورتموند.



وسجل كالاديتش مع شتوتغارت في الموسم الحالي 24 هدفا في 27 مباراة في جميع البطولات، ولديه عقد لمدة عام آخر حتى يونيو 2023.



وكان بايرن ميونيخ قد خاض السبت الماضي آخر مبارياته في الدوري الألماني أمام فولفسبورغ، وحرص ليفاندوفسكي، بعد المباراة على تحية الجماهير، خاصة أنه سجل هدفا في المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.



ونشر ليفاندوفسكي، المتوج بلقب الدوري الألماني، صورة له رفقة زملائه وكتب عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»: «شكرا كبيرة لزملائي والمدرب على الموسم، أيضا أشكر الجماهير وعائلتي وأصدقائي على الدعم».