اختير مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لكرة القدم للموسم الثالث تواليا، مؤكدا انه حسم مستقبله من دون تحديد وجهته.



وهي المرة السادسة تواليا يحرز لاعب من سان جرمان الجائزة بعد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (2016) والاوروغوياني إدينسون كافاني (2017) والبرازيلي نيمار (2018)، في حين هيمن مبابي في الأعوام الثلاثة الأخيرة (2019 و2021 و2022).



ولم تمنح الجائزة في عام 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا.



وأبقى مبابي الشكوك حول مستقبله رغم تأكيده على حسم قراره في حفل توزيع الجوائز لموسم 2021-2022، علما أن عقده مع نادي العاصمة يصل إلى نهايته في يونيو حيث تكثر التكهنات بشأن بقاء محتمل أو رحيله إلى ريال مدريد.

أجاب عندما سئل عما إذا كان قد اتخذ قراره «نعم، نعم تقريبا»، وأضاف «حسم الأمر تقريبا» محددا انه سيعلن عن قراره قبل مباريات منتخب بلاده في يونيو ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية. وشكر مبابي فريق «باريس سان جرمان الذي سمح لي بالعودة إلى هنا ورفاقي والمدرب».



وهيمن بطل مونديال 2018 على الدوري الفرنسي هذا الموسم حيث يتصدر ترتيب الهدافين برصيد 25 نقطة وقائمة أفضل الممررين مع 17 كرة حاسمة، كما قاد ابن الـ 23 عاما سان جرمان للقبه العاشر في تاريخه معادلا الرقم القياسي بحوزة سانت إتيان.



وواصل الفرنسي كريم بنزيمة احتكاره جائزة أفضل لاعب خارج حدود بلاده، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين الفرنسية.



وفاز بنزيمة بالجائزة للعام الثالث على التوالي، متفوقا على كل من عثمان ديمبلي (برشلونة)، وثيو هرنانديز ومايك مينان (ميلان)، ونجولو كانتي (تشلسي).

كما فاز الإيطالي جيانلويجي دوناروما، لاعب باريس سان جرمان، بجائزة أفضل حارس مرمى في الدوري الفرنسي، هذا الموسم.

ونال جائزة أفضل مدير فني في الدوري، برونو جينيسيو، مدرب فريق رين. كما فاز ويليام صليبة مدافع أولمبيك مارسيليا، بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الفرنسي.