يقيّم نادي ليفربول لياقة نجمه المصري محمد صلاح وقلب دفاعه الهولندي فريجيل فان دايك عشية مواجهة ساوثمبتون في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بحسب مدربه الألماني يورغن كلوب، ويتعين على الأحمر تحقيق الفوز ليحتفظ بأمل التتويج بلقب البريمييرليغ والإبقاء على آماله بتحقيق رباعية تاريخية في إنجلترا بعد إحرازه لقبي كأس الرابطة والكأس المحلية علما أنه بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يلاقي ريال مدريد الإسباني نهاية الشهر الجاري في باريس.



وتنفس ليفربول الصعداء، بعد سقوط مانشستر سيتي المتصدر في فخ التعادل على أرض وست هام 2-2 الأحد، فأصبح الفارق 4 نقاط مع مباراة أقل لليفربول الذي يحل على ساوثمبتون الثلاثاء في المرحلة 37 قبل الأخيرة.



وتقام المرحلة الأخيرة الأحد المقبل، حيث يلعب ليفربول مع ضيفه ولفرهامبتون ويستقبل مانشستر سيتي أستون فيلا، علما أن الفارق حاليا لمصلحة سيتي (+7).