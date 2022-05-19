غادر وفد منتخب الجمباز الإيقاعي أمس الأربعاء إلى تركيا تمهيدا للمشاركة في بطولة إسطنبول الدولية التي تنطلق غدا وتستمر 3 أيام، إذ يترأس وفد المنتخب رئيس مجلس إدارة اتحاد اللعبة فهد الصولة، ويضم رئيسة اللجنة النسائية في الاتحاد حصة الصانع والمدربتين الأوكرانيتين إيرينا كوفالتشوك وفيكتوريا فسيوك بالإضافة إلى 10 لاعبات هن: نور الرزيحان، فوزية العبدالكريم، لامار الفودري، ليان بهبهاني، سارة البناي، أمينة الكندري، دلال الجسام، نبيلة الخرافي، راية القصار وتاليا بهبهاني.

وتعتبر بطولة إسطنبول من المناسبات المهمة والقوية كونها تحظى بمشاركة واسعة من دول متقدمة في لعبة الجمباز الإيقاعي وخصوصا الأوروبية، فيما تأتي مشاركة المنتخب الكويتي في هذه البطولة ضمن خطة إعداد طويلة وضعتها المدربة إيرينا بالتنسيق مع اللجنة الفنية واتحاد اللعبة وتهدف إلى وضع اللاعبات في أجواء المنافسات الدولية وتوفير فرص احتكاك مع مدارس متنوعة في اللعبة.