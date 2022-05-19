واصلت البحرين تصدرها لجدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت حتى 31 الجاري بعد أن حققت 23 ميدالية (11 ذهبية و8 فضيات و4 برونزيات) في ختام منافسات اليوم الثاني للدورة، فيما تقدمت الكويت إلى المركز الثاني برصيد 24 ميدالية (6 ذهبيات و9 فضيات و9 برونزيات) بعد أداء لاعبيه المميز في مسابقتي السباحة وألعاب القوى، تلتها قطر في المركز الثالث برصيد 15 ميدالية (6 ذهبيات و6 فضيات و3 برونزيات)، ثم السعودية رابعة بـ 19 ميدالية (5 ذهبيات و5 فضيات و9 برونزيات)، بينما احتلت عمان المركز الخامس بـ12 ميدالية (4 ذهبيات و3 فضيات و5 برونزيات) وأخيرا الامارات برصيد 10 ميداليات (3 ذهبيات و3 فضيات و4 برونزيات).



وعودة الى المنافسات، فقد حصد أبطال الكويت في السباحة 3 ذهبيات وفضية وبرونزية من أصل 5 سباقات في اليوم الأول لمنافسات السباحة التي جرت على مجمع أحواض الشيخ ناصر المحمد بنادي النصر، اذ حقق السباح عباس قلي المركز الأول في سباق 200 متر فراشة بزمن 2.06.15 دقيقة، وفي سباق 1500 متر حرة حقق السباح سعود الشمروخ الذهبية بزمن 16.43.20 دقيقة، فيما جاءت الذهبية الثالثة لسباحي الكويت عن طريق الرباعي المكون من فيصل التناك وراشد الطرموم وعباس قلي ووليد عبدالرزاق في سباق التتابع 4 في 100 متر متنوع بزمن قدره 3.48.66 دقيقة، كما نال سعود الشمروخ فضية سباق 200 متر حرة، كما حقق عبدالعزيز الضويحي برونزية سباق 400 متر متنوعة.



وفي منافسات ألعاب القوى، تفوق اللاعب عيسى الزنكوي في رمي القرص ومنح الكويت ذهبية ثانية في «أم الألعاب» بمسافة 60.20 مترا، كما حصد علي الصباغة فضية القفز بالزانة خلف السعودي حسين الحزام، وأيضا نال الكويتي إبراهيم الظفيري برونزية سباق 800 متر.



ولدى السيدات، حصدت الكويت ذهبية وفضيتين وبرونزيتين في اليوم الثاني للمنافسات، إذ توج فريق التتابع في سباق 4 في 100 متر المكون من شيخة القطان ومضاوي الشمري وسلسبيل السيار ونادية الحقان بالميدالية الذهبية، كما حصلت مريم حسن على فضية الوثب الثلاثي بينما حققت أمل الرومي فضية سباق 800 متر، كما حصدت دانة الزنكي برونزية سباق 3000 متر، وحصلت عائشة الخضر على برونزية رمي القرص.



وفي منافسات الرماية، أحرز الرامي الكويتي عبدالله الحربي برونزية مسابقة رماية «البندقية 50 مترا 3 أوضاع رجال»، بعد منافسة قوية مع الرامي العماني عصام البلوشي الذي اقتنص الميدالية الذهبية، وفي مسابقة رماية «المسدس ضغط الهواء 10 متر رجال»، حقق الرامي السعودي عطاالله العنزي الذهبية.



وتتواصل المنافسات اليوم على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية، حيث تنطلق في الساعة 12 ظهرا نهائيات رماية «المسدس 10 أمتار فرق» فيما تقام نهائيات رماية «البندقية 50 مترا 3 أوضاع فرق» في الساعة 01:30 بعد الظهر.



إلى ذلك، اقترب «أزرق السلة رجال» من التأهل لنصف نهائي المسابقة بتسجيله الفوز الثاني على حساب البحرين 64-57، كما حقق المنتخب الاماراتي فوزه الثاني بتفوقه على السعودية 67-63، ورفع كل من الكويت والإمارات رصيدهما إلى 4 نقاط ليحتلا المركزين الأول والثاني على التوالي، فيما باتت للبحرين نقطتان في المركز الثالث، ويأتي المنتخبان القطري والسعودي بالمركزين الرابع والخامس برصيد نقطة وحيدة. وتخلد المنتخبات للراحة اليوم الخميس.



هذا، وتقام اليوم مباراتان في ختام الدور التمهيدي من منافسات كرة الصالات (سيدات)، حيث يلتقي منتخبنا الوطني مع البحرين في 7:30 مساء، وقبلها تلعب الامارات والسعودية في 5 عصرا، وذلك في مجمع صالات الشيخ سعد العبدالله (صالة رقم 2).

وتتأهل عقب الختام اليوم المنتخبات الأربعة إلى الدور نصف النهائي بلقاء الأول مع الرابع، والثاني مع الثالث.





روح الدين: تجمع الخليجيين النجاح الأهم

أكد وزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين أن المشاركة الكبيرة للدول الخليجية في منافسات دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة واجتماعهم على ارض الكويت في منافسات رياضية جميلة هي النجاح الأهم للكويت في احتضانها للدورة.

وقال الوزير روح الدين عقب تتويجه اللاعب الكويتي عيسى الزنكوي بذهبية رمي القرص إن حضور المنتخبات الخليجية بأفضل لاعبيها ولاعباتها أسهم في ظهور منافساتها بصورة قوية، كما أشاد بالتنظيم الرائع للجنة المنظمة للدورة في الملاعب والصالات والمضامير الرياضية، حيث أصرت على إقامتها رغم ظروف التأجيلات التي واجهتها بسبب انتشار فيروس كورونا ومتحوراته بالفترة السابقة، منوها بالحضور الجماهيري الغفير لمنافسات البطولة. ولفت إلى حرص الحكومة على دعم الشباب الرياضي الكويتي والخليجي والذي تجسد بدعمها الكامل لهذا التجمع الرياضي الخليجي.