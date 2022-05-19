بحث رئيس اللجنة الكويتية لكرة الهدف الصغير «ميني قول» حسن الخواجة مع مجلس إدارة نادي الطموح الرياضي برئاسة رحاب بورسلي سبل التعاون بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة، وذلك خلال اجتماع تشاوري عقد مؤخرا في مقر النادي بحضور نائب رئيس مجلس إدارة النادي هدى الخالدي وأمين الصندوق هناء الزواوي وأعضاء الطاقم الفني، إذ شهد الاجتماع موافقة «الطموح» على المشاركة في البطولة التي تعتزم «ميني قول» تنظيمها يوليو المقبل.

وعبر الخواجة عن بالغ الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الطموح على تعاونهم وتفاعلهم مع فكرة إطلاق بطولة «ميني قول لذوي الإعاقات الذهنية مع فئة غير ذوي الإعاقة»، والتي تفتح الأبواب أمام المزيد من البطولات المشتركة في الوقت الذي تسعى فيه لجنة كرة الهدف الصغير لنشر اللعبة وزيادة رقعة التنافس فيها داخل الكويت.



بدورها، أكدت بورسلي التي تشغل أيضا منصب المدير الوطني للأولمبياد الخاص الكويتي دعمها لفكرة البطولة، مشددة على أن النادي سيسخر جميع إمكاناته لإنجاح هذا الحدث الذي يوفر فرص التنافس والاحتكاك الرياضي للاعبي «الطموح».