هادي العنزي



وصل منتخبنا الوطني لكرة الطاولة للمعاقين إلى العاصمة الأردنية (عمان) للمشاركة في بطولة الوطني البارالمبية الـ12 للمعاقين التي تنطلق 19 الجاري لمدة 3 أيام على أن تجتمع اللجنة الفنية للبطولة مساء اليوم لإجراء القرعة للاعبين المشاركين.



ويشارك في البطولة أكثر من 10 دول منها السعودية، مصر، العراق، الهند، فرنسا، بريطانيا وقبرص، بالإضافة إلى الأردن المستضيف.

ويرأس الوفد الكويتي فلاح الدوسري، ويضم اللاعبين عهد الرشيدي، يعقوب الخليفة، محمد الرشيدي، عبدالله حجي، فهد الأنصاري والمدرب أحمد فاروق، والمدرب المساعد عبدالرحيم محمود.

وأكد رئيس اللجنة البارالمبية لكرة الطاولة دعيج الهاجري أن «أزرق المعاقين» استعد محليا على أفضل صورة ممكنة، مضيفا: «نأمل تقديم مستويات متميزة من جميع اللاعبين رغم شدة المنافسة المتوقعة في ظل مشاركة عدد من الدول المتقدمة في كرة الطاولة وتأتي المشاركة ضمن البرنامج المعد من قبل مجلس الإدارة لتطوير قدرات اللاعبين الفنية، وزيادة خبراتهم التراكمية».



وقدم دعيج الهاجري الشكر الجزيل إلى مسؤولي الهيئة العامة للرياضة واللجنة البارالمبية الكويتية على دعمهم الدائم لكرة الطاولة للمعاقين، وحرصهم على تذليل كافة العقبات التي تواجه اللاعبين، مؤكدا أن تعاون الجميع من شأنه أن يسهم في إحداث التطور المنشود.