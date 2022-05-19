يحيى حميدان



تقدم عضو مجلس إدارة نادي الكويت عبدالعزيز فواز الحساوي باستقالته رسميا من منصبه، مرجعا السبب في ذلك إلى المناخ الرياضي غير الملائم في الوقت الحالي وبعض الظروف الشخصية.



ودخل الحساوي في مجلس إدارة «الأبيض» في الانتخابات الأخيرة التي أقيمت يناير عام 2019، وكان له ظهور واضح في عامه الأول قبل أن يبتعد عن الأنظار بعد ذلك.



إلى ذلك، أعلن حارس مرمى نادي الكويت حميد القلاف عبر حسابه الشخصي في مواقع التواصل، انتهاء مشواره رسميا مع «الأبيض» بعد 5 سنوات مثل خلالها الفريق وحقق معه العديد من الألقاب المحلية.



وتقدم القلاف بالشكر للرئيس الفخري مرزوق الغانم ورئيس النادي خالد الغانم وأعضاء مجلس الإدارة على كل ما قدموه له طوال هذه الفترة، كما شكر كذلك جميع أعضاء الأجهزة المرافقة للفريق الأول لكرة القدم وجماهير النادي.

وختم القلاف حديثه: «حاولت تقديم كل ما لدي للفريق وأعتذر عن أي قصور بدر مني، واسأل الله التوفيق لي ولكم».