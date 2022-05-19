مبارك الخالدي



سجل العربي بداية مثالية في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بفوزه علي فريق الرفاع البحريني ٣-٢ في المباراة التي جمعتهما مساء امس على ستاد نادي الكويت في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي التي يستضيفها الأخضر. وبهذا الفوز وضع العربي في رصيده ٣ نقاط ثمينة.

تقدم الرفاع بهدفين لعلي حسن ٢٣ وجاسم الشيخ ٣٣ وسجل ثلاثية الأخضر علي خلف ٤٤ وابيلاي مبنجيو ٥٨ وبدر طارق ٧٣ .



وقد تفوق الرفاع في الشوط الاول من حيث الاستحواذ والوصول الى مرمي الحارس سليمان عبدالغفور، وكان معتمدا على الكرات الطولية خلف المدافعين، فيما عاني العربي من البطء في التحضير، ولم يستثمر المهاجم ابيلاي مبنجيو فرصة التقدم بعدما أهدر كرة سانحة داخل المنطقة تصدى لها الحارس عبدالكريم الفردان ١٤.

وتقدم الرفاع بالتسجيل عبر علي حسن الذي سدد كرة مفاجئة من خارج المنطقة سكنت الزاوية الأرضية اليمنى للحارس عبدالغفور ٢٣، ليفرض الفريق البحريني إيقاعه، ومن كرة عرضية لمحمد علي اخترق جاسم الشيخ دفاع الأخضر ليغمز الكرة في شباك الحارس عبدالغفور ٣٣ وقلص الأخضر الفارق بعدما مرر مبينجيو الكرة لعلي خلف الذي تخطي الدفاع وأودع الكرة في المرمي ٤٤.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الأخضر وضغط بقوة من الأطراف والعمق وكاد علي خلف ان يدرك المرمى لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن ٥١.

وأدرك مبينجيو التعادل بعد تمريرة من سيف الحشان ليضع الكرة بالرأس على يمين الحارس فردان ٥٨، ليواصل الأخضر أفضليته .

ومن قذيفة من خارج المنطقة سكنت الزاوية اليسرى العليا للحارس فردان سجل بدر طارق أجمل الأهداف ٧٣، ونجح الأخضر في الحفاظ على توازنه وتقدمه حتى النهاية لتنتهي المباراة بفوز مستحق للعربي.