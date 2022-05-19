عبدالعزيز جاسم



تعاقد القادسية رسمياً مع لاعب الوسط مشاري العازمي لمدة عام واحد قادما من نادي النصر بعد موسم مميز قدمه مع «العنابي» أحرز خلاله لقب كأس الاتحاد وهو الأول في تاريخ النادي، وكذلك المركز الثالث بكأس سمو الأمير.



وتعتبر صفقة العازمي هي الثانية لـ «الأصفر» بعد التوقيع مع المهاجم العاجي سيدريك هنري قادما من الفحيحيل.

وعلى الرغم من تقدم العازمي في العمر (34 عاما) إلا أنه ما زال يتألق في الملاعب بفضل التزامه بالتدريبات وعقليته الاحترافية، حيث نشأ ولعب أكثر مسيرته في ناديه كاظمة، لكنه سبق وان مثل أندية السالمية والكويت قبل أن ينتقل للنصر.



وقال العازمي: «الحمد لله دائما وأبدا وتجربة جديدة مع القادسية لمدة موسم، وأسأل الله التوفيق والعودة إلى منصات التتويج، كل الشكر لجميع منتسبي نادي القادسية على ثقتهم بي».



إلى ذلك، أعلن القادسية عن الجهاز الإداري الذي سيتولى مهام الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، حيث سيكون حسين فاضل مديرا للفريق الأول، وعلي النمش مساعدا للمدير العام وفيصل نيروز إداريا.

وفي السياق نفسه، لم تتوصل إدارة النادي إلى قرار بشأن حسم مستقبل الحارس خالد الرشيدي سواء ببقائه أو رحيله.