مبارك الخالدي



وسط ظروف صعبة أحاطت ببرنامجه الإعدادي، يغادر منتخبنا الأولمبي غدا الجمعة إلى أذربيجان لإقامة معسكر تأهيلي قبل خوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما المقرر انطلاقها في أوزبكستان في الأول من الشهر المقبل.



وواجهت رحلة إعداد الأزرق اعتذار 21 لاعبا بسبب الظروف الدراسية، ما أدى إلى عرقلة تنفيذ خطة الإعداد على الوجه الأمثل.

وتغادر البعثة برئاسة مدير المنتخب مشاري فيحان وعضوية الجهاز الإداري والجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي باولو كامبوس والمدربين الوطنيين محمد الفيلكاوي وطارق الخليفي.

ومن المقرر أن يلتحق بالبعثة وتحديدا في 25 الجاري لاعبو أندية العربي والكويت وكاظمة والسالمية المرتبطين مع أنديتهم بخوض استحقاقات رسمية خاصة بأنديتهم، إذ يلعب «الأخضر» و«الأبيض» في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، فيما ينتظر «البرتقالي» و«السماوي» المباراة النهائية لبطولة كأس سمو الأمير الاثنين المقبل عقب تأجليها أسبوعا بسبب الأحوال الجوية.