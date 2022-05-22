يملك مان سيتي قدره بين يديه للاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عندما يخوض اليوم المرحلة 38 الأخيرة وهو يتقدم بفارق نقطة يتيمة عن مطارده ليفربول الباحث عن رباعية تاريخية.



وسيضمن رجال المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا اللقب الرابع في خمس سنوات، بحال فوزهم على ضيفهم أستون فيلا الرابع عشر في الترتيب والذي لم يفز في آخر ثلاث مباريات.



في المقابل، يحارب ليفربول على جبهتين متبقيتين، بعد حسمه هذا الموسم لقب الكأس وكأس الرابطة في إنجلترا.



وبعد المرحلة الأخيرة من «البريمييرليغ»، يستعد الفريق الأحمر لنهائي دوري الأبطال مع ريال مدريد في باريس، آملا في تتويج موسمه برباعية تاريخية لأحد الأندية الإنجليزية. بحال فوز «السيتي» سيضمن اللقب، وبحال خسارته أو تعادله سينتزع «الريدز» اللقب بحال خرج فائزا على ولفرهامبتون الثامن، الذي لم يفز في آخر ست مباريات.



وبحال خسارة سيتي (90 نقطة) وتعادل ليفربول (89) وبالتالي تساويهما بالنقاط، سيضمن «السيتيزن» اللقب منطقيا كونه يملك أفضلية فارق ستة أهداف عن ليفربول.



وفيما ضمنت أندية مان سيتي وليفربول وتشلسي الثالث (71) أول ثلاث بطاقات مؤهلة لدوري الأبطال، تبدو الرابعة الأخيرة قريبة من توتنهام المتقدم بنقطتين على جاره في شمال لندن أرسنال.



ويحتاج توتنهام لنقطة التعادل نظرا لفارق +15 هدفا مع أرسنال الذي خسر آخر مباراتين وفرط بإمكانية الحسم المبكر للتأهل. ويحل توتنهام (68 نقطة) على نوريتش الأخير والهابط إلى المستوى الثاني، فيما يستقبل أرسنال إيفرتون السادس عشر.



وبعد موسم مخيب، يبحث مان يونايتد عن ضمان بطاقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، إذ يتقدم بنقطتين على وست هام السابع والذي يخوله مركزه التأهل إلى المسابقة القارية الثالثة «كونفرنس ليغ».



ويحل يونايتد ضيفا على كريستال بالاس الـ 13، وكذلك وست هام على برايتون العاشر. وفي قاع الترتيب، سيسقط بيرنلي أو ليدز المتساويان بـ35 نقطة، للحاق بواتفورد ونوريتش.



وسيبقى بيرنلي ضمن أندية النخبة، بحال تحقيقه نتيجة مماثلة لليدز، نظرا لفارق 20 هدفا في مصلحته، ويستقبل بيرنلي نيوكاسل يونايتد الـ12، ويحل ليدز على برينتفورد الحادي عشر.

دي بروين الأفضل.. وصلاح ثانياً

فاز البلجيكي كيفين دي بروين لاعب فريق مان سيتي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي 2021-2022.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي أمس حصول كيفين دي بروين على جائزة أفضل لاعب في «البريمييرليغ»، متفوقا على المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، وترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، وسون هيونج مين (توتنهام)، وجواو كانسيلو (مان سيتي)، وبوكايو ساكا (أرسنال)، وجيمس وارد براوس (ساوثهامبتون)، وجارود بوين (ويستهام).

كما توج فيل فودين لاعب فريق «السيتي»، بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.