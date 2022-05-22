قررت رابطتا المحترفين «ATP» والمحترفات «WTA» تعليق توزيع نقاط التصنيف في بطولة ويمبلدون الإنجليزية للتنس، وذلك ردا على قرار منظمي ثالثة البطولات الكبرى بحظر مشاركة اللاعبين الروس والبيلاروس بسبب غزو أوكرانيا.



وكانت رابطة المحترفين أول من يتخذ القرار الجمعة في بيان قالت فيه «ببالغ الأسف والتردد، لا نرى أي خيار سوى إزالة نقاط ATP التصنيفية من بطولة ويمبلدون لعام 2022».



وتابعت «قواعدنا واتفاقياتنا موجودة من أجل حماية حقوق اللاعبين ككل، القرارات الأحادية من هذا النوع، إذا لم تتم معالجتها، تشكل سابقة ضارة لبقية الدورات. التمييز من قبل الدورات بشكل أحادي غير قابل للتطبيق بكل بساطة».



ثم لحقت بها رابطة المحترفات التي قالت في بيان «نتيجة لموقف نادي عموم إنجلترا (المنظم للبطولة) بأنه لن يفي بالتزامه باستخدام تصنيف WTA من أجل السماح بالمشاركة في ويمبلدون، والمضي قدما باشراك جزئي (للاعبات) لا يعتمد على الجدارة، اتخذت WTA القرار الصعب بعدم منح الرابطة نقاط التصنيف في بطولة ويمبلدون هذا العام».



وفرضت بطولة ويمبلدون حظرا على مشاركة اللاعبين الروس والبيلاروس في نسختها المقبلة ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا، وسبق لرابطة المحترفين أن اعتبرت قرار البطولة الإنجليزية «غير عادل».