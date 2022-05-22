داوى غلاسكو رينجرز جراحه القارية بتتويجه مساء السبت بلقب كأس اسكتلندا لكرة القدم للمرة الاولى منذ 2009، بفوزه في النهائي على هارتس 2-0 بعد التمديد، بعد أيام من خسارته نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».



وخسر رينجرز في النهائي القاري الأربعاء الماضي أمام أينتراخت فرانكفورت الالماني بركلات الترجيح (4-5) بعد انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل 1-1 في أول نهائي قاري للفريق منذ 14 عاما.



إلا أن فريق المدرب الهولندي جوفاني فان برونكخورست خفف من آلامه بتحقيقه لقبا طاله انتظاره في الكأس المحلية والـ34 في تاريخه بهدفي راين جاك وسكوت رايت في الدقائق الأولي من الشوط الإضافي الأول (94 و97).



وكان رينجرز خسر هذا الموسم لقبه في الدوري المحلي لصالح غريمه الأزلي سلتيك قبل أن يفشل في تحقيق لقبه الأوروبي الثاني في تاريخه بعد وحيد في كأس الكؤوس الأوروبية عام 1972، علما أنه كان خسر لقب الدوري الأوروبي أيضا في 2008 أمام زينيت سانت بطرسبورغ الروسي عندما بلغ نهائي البطولة للمرة الأولى، في آخر نسخة قبل مسماها الحالي.



وسبق لبرونكخورست أن رفع الكأس كلاعب مع رينجرز عام 2000 وحقق لقبه الأول كمدرب مع الفريق بعد أن خلف الانجليزي ستيفن جيرارد في نوفمبر الماضي.

وقال بعد الفوز: «يعني لي الكثير، قلت للاعبين قبل المباراة إننا لم نفز بأي شيء بعد». وتابع: «لقد عملنا بجهد ووصلنا الى مراحل متقدمة في أوروبا. ولكن في النهاية، عليك أن تحقق لقبا كمكافأة وحققنا ذلك اليوم... كان أسبوعا متطلبا مع نهائي (يوروبا ليغ) والضغط للفوز بلقب اليوم».