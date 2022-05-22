أعلن باريس سان جرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم أمس تمديد التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم فرنسا حتى 2025، وسط سعادة هائلة من مشجعي نادي العاصمة.



وقال المهاجم البالغ عمره 23 عاما في بيان للنادي: «أريد أن أعلن أنني اخترت تمديد التعاقد مع باريس سان جرمان، وأنا سعيد بكل تأكيد. أنا مقتنع بأنني هنا أستطيع مواصلة التطور في ناد منح نفسه كل السبل للأداء في أعلى المستويات».



وأضاف: «أنا سعيد جدا أيضا أنه بوسعي مواصلة اللعب في فرنسا وهي الدولة التي ولدت فيها ونشأت فيها وتألقت فيها».



وأمسك مبابي وناصر الخليفي رئيس سان جرمان قميصا وعليه كلمة «مبابي 2025» قبل مباراة الفريق الأخيرة في الدوري أمام ميتز، حيث احتفل المشجعون عندما أعلن الخليفي ذلك في ملعب بارك دي برينس.



وكان مبابي، الذي ينتهي تعاقده مع سان جرمان في نهاية الموسم، مرشحا بقوة للانتقال إلى ريال مدريد بطل إسبانيا.



إلى ذلك، أكد باريس سان جرمان، رحيل الجناح الدولي الأرجنتيني أنخل دي ماريا بعد نهاية الموسم، وذلك بعد 7 مواسم بألوانه قادته ليصبح أفضل ممرر في تاريخ النادي.



ويودع دي ماريا نادي العاصمة الفرنسية وفي جعبته خمسة ألقاب في كل من الدوري الفرنسي والكأس الفرنسية وأربعة في كأس الرابطة، إضافة الى مساهمته في وصوله الى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه عام 2020.