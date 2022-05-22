أعلن نادي بوروسيا دورتموند ثاني الدوري الألماني لكرة القدم الجمعة، أنه تخلى عن خدمات مدربه ماركو روزه عقب موسم واحد من التعاون بينهما.

وقال المدير العام للنادي هانز-يواكيم فاتسكه في بيان «بعد موسم لم يكن مرضيا لأسباب مختلفة، كان يتعين علينا أن ندرك أننا لم نحقق أقصى استفادة من إمكانياتنا في العديد من المجالات».

وأعرب روزه (45 عاما) عن أسفه من الإقالة قائلا في البيان «على الرغم من الموسم الصعب والعديد من الأمور غير المتوقعة، إلا أنني مقتنع بمسارنا».



وأوضح اللاعب الأسبق للايبزيغ سابقا والذي أشرف أيضا على تدريب سالزبورغ النمساوي، أنه عقب محادثات مع إدارة النادي «كان لدي انطباع بأن جميع المسؤولين لم يعودوا مقتنعين بنسبة 100%»، مضيفا «في النهاية، قررنا معا وضع حد لتعاوننا».