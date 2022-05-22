ألمح مدرب ريال مدريد الإسباني كارلو أنشيلوتي إلى إمكانية مشاركة الجناح الويلزي غاريث بيل في نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الأسبوع المقبل ضد ليفربول الإنجليزي.



وقال الإيطالي، المتوج فريقه بلقب الدوري الإسباني بعد مباراة هامشية مع ضيفه ريال بيتيس، «كان شعوره جيدا، أراد اللعب وإلقاء التحية على الجماهير لكنه سيحصل على فرصة أخيرة في غضون أسبوع، لأني اعتقد ان بيل سيكون في لياقة جيدة للنهائي».



ويلتقي ريال مدريد مع ليفربول السبت المقبل على «ستاد دو فرانس» في ضاحية سان دوني الباريسية في نهائي المسابقة القارية الأولى التي يحمل ريال الرقم القياسي في عدد ألقابها (13).



وعن المدافع النمسوي دافيد ألابا، قال «سيلعب بنسبة 100%، كان قادرا اليوم على المشاركة بيد أننا لم نكن مضطرين للمخاطرة، لم يشارك منذ 26 أبريل، لكن في هذه المباراة الحاسمة لا تؤخذ اللياقة البدنية فقط بعين الاعتبار، انما الموهبة والخبرة».