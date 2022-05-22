اتخذ المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي قراره بشأن مستقبله وفضل البقاء مع فريقه الحالي باريس سان جرمان عوضا عن الانتقال الى ريال مدريد الإسباني، بحسب ما أفادت وسائل إعلام عدة أمس.



وتحدثت صحف «ليكيب» و«لوباريزيان أوجوردوي» الفرنسيتان و«ماركا» الإسبانية إضافة الى إذاعة «آر إم سي» عن قرار بتمديد العقد مع سان جرمان لثلاثة أعوام بانتظار التوقيع رسميا، على أن يعلن عن ذلك في وقت لاحق.

ورفض المقربون من مبابي التعليق على ما أوردته وسائل الإعلام لدى الاتصال بهم، بانتظار أن يصدر بيان رسمي من نادي العاصمة الفرنسية بهذا الشأن.



إلى ذلك، أكد باريس سان جرمان، رحيل الجناح الدولي الأرجنتيني أنخل دي ماريا بعد نهاية الموسم، وذلك بعد 7 مواسم بألوانه قادته ليصبح أفضل ممرر في تاريخ النادي.



ويودع دي ماريا نادي العاصمة الفرنسية وفي جعبته خمسة ألقاب في كل من الدوري الفرنسي والكأس الفرنسية وأربعة في كأس الرابطة، إضافة الى مساهمته في وصوله الى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه عام 2020.