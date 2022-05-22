تحضر ريال مدريد، المتوج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ 35 في تاريخه، لمواجهة ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري الأبطال بتعادل على أرضه مع ريال بيتيس بطل الكأس 0-0 الجمعة في المرحلة الـ 38 الأخيرة.



وعلى غرار ريال مدريد، يخوض الغريم الكاتالوني برشلونة مباراة هامشية اليوم على أرضه ضد فياريال، بعدما حسم الوصافة بتقدمه بفارق 5 نقاط على أتلتيكو حامل اللقب الذي يحل بدوره ضيفا اليوم على ريال سوسييداد مع خطر خسارة المركز الثالث لصالح إشبيلية (تفصل نقطة بينهما) من دون أن يؤثر ذلك على مشاركته في دوري الأبطال الموسم المقبل.



وقد حسم أيضا المقعدان المؤهلان الى مسابقة «يورويا ليغ» لصالح ريال بيتيس وسوسييداد.



وبعدما حسم هبوط ليفانتي وألافيس الى الدرجة الثانية، سيكون الصراع خماسيا على تجنب اللحاق بهما بين خيتافي (39 نقطة) وإلتشي (39) وغرناطة (37) وريال مايوركا (36) وقادش (36).



وستكون هناك مواجهة ختامية مباشرة بين مهددين تجمع اليوم بين إلتشي وخيتافي، فيما يلعب غرناطة مع إسبانيول، ويلتقي ريال مايوركا مع مضيفه وساسونا، وقادش مع الهابط ألافيس.



إيطاليا.. ميلان للفوز باللقب



إلى ذلك، يقف ميلان على مشارف إحراز لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الأولى منذ عام 2011 عندما يحل ضيفا على ساسوولو اليوم في المرحلة الـ 38، في حين يستقبل جاره ومطارده المباشر إنتر ميلان بطل الموسم الماضي ضيفا سمبدوريا في التوقيت ذاته.



ويتقدم ميلان بفارق نقطتين عن إنتر ويتفوق عليه في المواجهات المباشرة بينهما هذا الموسم، وبالتالي يكفي الأول التعادل لضمان اللقب ومعادلة جاره في عدد الألقاب في المسابقة (19) كثاني أفضل المتوجين باللقب خلف يوفنتوس المتصدر (36 لقبا).



وتتركز الأنظار على هوية الفريق الذي سيرافق جنوى وفينيستيا الى مصاف أندية الدرجة الثانية، والصراع محصور بين ساليرنيتانا وكالياري.



ويتقدم ساليرنيتانا بفارق نقطتين عن كالياري، ويستقبل الأول أودينيزي، في حين يحل الثاني ضيفا على فينيزيا.