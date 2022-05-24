فيما تدخل دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تحتضنها البلاد حتى 31 الجاري يومها التاسع، مازالت أصداء حفل الافتتاح «المبهر» تتردد في أروقة الدورة بقوة.



وحظي حفل الافتتاح الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الأمير وبحضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد بإعجاب ضيوف الدورة ووسائل الإعلام الخليجية والدولية، حيث أعرب سمو الشيخ صباح الخالد عقب الافتتاح عن ترحيبه بالوفود الرياضية الخليجية في بلدهم الثاني الكويت أرض الصداقة والسلام، متمنيا لهم كل التوفيق وطيب الإقامة، ومعربا عن أمله في أن تحقق الدورة أهدافها النبيلة في تعزيز التواصل والتلاقي بين الإخوة من أبناء دول مجلس التعاون والارتقاء بمستواهم الرياضي الذي يمكنهم من التواجد المؤثر والمنافسة القوية في البطولات العالمية.

وأكد سموه حرص الحكومة على دعم الحركة الرياضية وتوفير جميع الإمكانيات لمواصلة مسيرتها المعهودة في مصاف الدول الإقليمية الرائدة في هذا المجال ورفع اسم الكويت عاليا في مختلف المنافسات الإقليمية والدولية.

وثمن سموه جهود اللجنة المنظمة العليا للدورة وكل الجهات المعنية، مشيدا بما شهده من حسن تنظيم لحفل الافتتاح والمنافسات التي أقيمت خلال الأيام القليلة الماضية في كل ألعاب البطولة ما يؤكد قدرة الشباب الكويتي على تنظيم الفعاليات والبطولات الرياضية بمختلف مستوياتها.

إلى ذلك، واصلت الكويت تصدر جدول ترتيب الميداليات برصيد 59 ميدالية (22 ذهبية و19 فضية و18 برونزية)، وذلك بعد اضافتها ميداليتين ذهبيتين في مسابقتي الدراجات وكرة القدم للصالات، وجاءت البحرين في المركز الثاني برصيد 46 ميدالية (17 ذهبية و17 فضية و12 برونزية) تلتها قطر في المركز الثالث برصيد 39 ميدالية (12 ذهبية و15 فضية و12 برونزية)، فيما احتلت عمان المركز الرابع برصيد 26 ميدالية (11 ذهبية و5 فضيات و10 برونزيات)، وجاءت السعودية بالمركز الخامس بواقع 35 ميدالية (8 ذهبيات و9 فضيات و18 برونزيات)، فيما بقيت الإمارات سادسة برصيد 23 ميدالية (7 ذهبيات و9 فضيات و9 برونزيات).

وضمن منتخب الكويت الميدالية الذهبية في مسابقة كرة القدم داخل الصالات عقب فوزه على البحرين 2-1 في الجولة الرابعة وقبل الأخيرة من المسابقة، وقدم رئيس اتحاد الكرة عبدالله الشاهين مكافأة 2000 دينار لكل لاعب بعد الفوز وضمان التتويج باللقب، كما هنأ الشاهين اللاعبين عقب المباراة، وأشاد بجهودهم طوال الدورة، متمنيا لهم المزيد من الإنجازات.

وباتت الصدارة مضمونة لـ «الأزرق» بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط فيما جاء منتخب السعودية بالمركز الثاني بـ6 نقاط ثم البحرين والأمارات وعمان بـ 3 نقاط لكل منهم.