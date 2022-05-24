أعلنت زين المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت، عن رعايتها الرئيسية لمنافسات رياضة الپادل بدورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة، وذلك ضمن رعايتها الرسمية للدورة تحت شعار «روحنا ذهبية»، والتي تستضيفها الكويت بتنظيم من اللجنة الأولمبية الكويتية في الفترة من 16-31 مايو الجاري تحت رعاية سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



وذكرت الشركة في بيان صحافي، أنها قامت بزيارة المعسكر التدريبي لمنتخبنا الوطني للرجال والسيدات في ملاعب الپادل بنادي الكويت، ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في التصفيات بعد اعتماد اللجنة الأولمبية الكويتية رياضة الپادل رسميا وإدراجها ضمن منافسات البطولة.



وتعتبر الپادل رياضة من رياضات المضرب التي لاقت رواجا كبيرا في الآونة الأخيرة في الكويت والعالم، وتتميز بكونها مزيجا من التنس الأرضي والاسكواش، وعادة ما تلعب بشكل زوجي في ملعب مغلق يحتوي على جدران ويمكن لعب الكرات عليها، وستلعب تصفيات الرجال في ملاعب نادي اليرموك، وتصفيات السيدات في ملاعب نادي الكويت.



وتأتي رعاية زين الرئيسية لمنافسات الپادل ضمن رعايتها الرسمية لدورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الكويتية، حيث تحرص الشركة على تشجيع مختلف الأنشطة الرياضية الرسمية التي تستضيفها الدولة بهدف المساهمة في رفع اسم الرياضة الكويتية وتطويرها، انطلاقا من إيمانها الشديد بأهمية الدور الكبير الذي يلعبه قطاع الرياضة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتنمية الحركة السياحية والاقتصادية في الدولة.



وتشهد دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة مشاركة واسعة من منتخبات دول مجلس التعاون الخليجي في 16 رياضة مختلفة، وهي المبارزة والألعاب الإلكترونية وتنس الطاولة والسباحة والكاراتيه والجودو وألعاب القوى والتنس الأرضي والرماية والدراجات الهوائية وهوكي الجليد وكرة قدم الصالات وكرة السلة وكرة الطائرة وكرة اليد، بالإضافة إلى رياضة الپادل التي ترعى زين منافساتها.



وتشهد الدورة مشاركة أكثر من 1800 لاعب من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وتقام منافساتها عبر 12 منشأة رياضية في الكويت، وتقدم 300 ميدالية ذهبية و300 ميدالية فضية و300 ميدالية برونزية، كما تتخذ الدورة من الثعلب «سالمي» تميمة رسمية لها، وهي مستوحاة من «الحصني» أو الثعلب الأحمر أحد رموز البيئة الكويتية، والمعروف بمقاومته لقسوة الصحراء وقدرته على العيش في البيئة الصحراوية الكويتية شديدة الحرارة.



وتؤمن زين بأن لمؤسسات القطاع الخاص دورا مهما وحيويا في تنمية قطاعي الشباب والرياضة في الكويت، وهي تقوم بنقل هذا المفهوم إلى أرض الواقع من خلال رعاية ودعم العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى على مستوى الكويت ومنها هذه الدورة الإقليمية البارزة.



وأكدت الشركة أن رعايتها جاءت تماشيا مع استراتيجيتها الاجتماعية التي تنتهجها تجاه قطاعي الرياضة والشباب، فهي تفخر برعاية ودعم مجموعة كبيرة من الرياضيين الكويتيين الذين يمثلون البلاد في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية من خلال إنجازاتهم التي تفخر الشركة بها.