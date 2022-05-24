حظي حفل الافتتاح الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الأمير وبحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بإعجاب ضيوف الدورة ووسائل الإعلام الخليجية والدولية، وذلك نظرا لبساطته وروعته وفقراته الشيقة وطابعه الشبابي البعيد عن النمط التقليدي، ولعل أكثر ما أثار الإعجاب في الحفل الذي دام نحو 40 دقيقة بحضور خليجي ودولي رفيع المستوى هو كلمات الأوبريت الغنائي الرائعة واللوحات التمثيلية المعبرة للألعاب التي تضمها الدورة، وهي فكرة قد تكون غير مسبوقة حتى على المستوى العالمي.

وفي هذا الصدد، كشف كاتب أوبريت حفل افتتاح دورة الألعاب الخليجية الشاعر مزيد المعوشرجي لـ«الأنباء»، انه كان يحلم بهذا اليوم منذ الصغر، حيث انه عاشق للرياضة ومنذ حضوره «خليجي 10» بالكويت وقد تولدت لديه حاله عشق كبيرة بهذا الحدث الكبير حتى تمنى أن يكتب عملا في المستقبل يخلد في ذاكرة البطولات، وهو الحلم الذي تحقق له بكتابة كلمات اوبريت دورة الألعاب الخليجية، الذي لاقى استحسان وإشادة الجميع».



وقال ان العمل الموسيقي الكبير قام بتلحينه فهد الحداد فيما قام بتوزع الحانه د.عدنان عبدالله، أما الموسيقى الاستعراضية فهي من تأليف كل من: د.عدنان عبدالله ود.حمد بورسلي، فيما كان الإشراف العام للموسيقى من نصيب د.حمد بورسلي، مبينا أن الاوبريت شهد مشاركة متميزة لمجموعة من الأصوات الشابة من دول مجلس التعاون الخليجي على النحو التالي: شهد العميري (الكويت)، فاطمة بودستور (الإمارات)، حسن الشيخ (البحرين)، عبدالعزيز المسباح (السعودية)، أحمد المخيني (عمان) وغنيمة العنزي (قطر).