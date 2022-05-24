أكد أمين السر العام في النادي والاتحاد الكويتي للغوص والإنقاذ محمد الصرعاوي، أن استعدادات منتخب الغوص تتواصل للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام في مدينة طنجة المغربية في الفترة من 5 الى 12 يونيو المقبل، مشيرا إلى أن النادي قرر إقامة معسكر خارجي للمنتخب في المدينة نفسها لمدة 5 أيام قبل انطلاق البطولة لتجهيز اللاعبين بصورة مميزة تليق باسم وسمعة الكويت، مضيفا أن الوفد يضم مدير اللعبة علي الصايغ والمدرب فيصل الحربي والإداري محمد السويل و4 لاعبين هم: سالم المطيري وبدر الأسود وفهد سالمين وفيصل مجبل.



وأثنى الصرعاوي على الدور الكبير الذي يقوم به مجلس الإدارة برئاسة م.طلال السرحان وأعضاء مجلس الإدارة بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة من خلال تذليل كل الصعاب التي تواجه اللاعبين.



من جهته، قال اللاعب فهد سالمين ان المشاركات المتواصلة في معظم البطولات العالمية القوية سيضيف للاعبي المنتخب الكثير كونها تشهد مشاركة أبطال العالم وبالتالي سيكون هناك احتكاك كبير مع اللاعبين المميزين في اللعبة وكذلك في بعض الأمور الفنية التي من شأنها أن ترفع من مستوى اللاعب الكويتي مستقبلا.