مبارك الخالدي



قبل ايام قليلة على انطلاق نهائيات كأس اسيا تحت 23 سنة التي تستضيفها اوزبكستان الاول من الشهر المقبل، قرر اتحاد كرة القدم اقالة المدرب البرازيلي لمنتخبنا الوطني الاولمبي باولو كامبوس واسناد المهمة للمدرب الوطني عبدالعزيز حمادة.

وعلمت «الأنباء» ان الازرق سيغادر الى اوزبكستان الخميس المقبل، ولم يتم تأكيد خوضه مباراة ودية وحيدة امام منتخب البحرين.

الجدير بالذكر ان المدرب البرازيلي لم يكمل الشهرين منذ تعاقده مع اتحاد كرة القدم، لكن المدرب حمادة يمتلك دراية كبيرة عن اللاعبين وظروف المشاركة في النهائيات بحكم عمله في اللجنة الفنية ودوره في اختيار اللاعبين وقربه منهم.



إلى ذلك، قام نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة هايف الديحاني والأمين العام للاتحاد صلاح القناعي بزيارة مقر إقامة المنتخب الأولمبي للاطمئنان على آخر استعدادات المنتخب قبل المغادرة إلى أوزبكستان للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما.