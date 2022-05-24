هادي العنزي



عاد منتخبنا الوطني لكرة الطاولة للمعاقين بثلاث ميداليات اثر مشاركته في بطولة الأردن الدولية البارالمبية، التي اختتمت بداية الأسبوع الجاري في العاصمة الاردنية عمان.

وكان في استقبال أزرق المعاقين امين السر العام لنادي الإرادة للمعاقين عبيد الهاجري. وقد أحرز يعقوب الخليفة الميدالية الفضية في منافسات الزوجي (فئة 3)، فيما تمكن الثنائي محمد الرشيدي ويعقوب الخليفة من إحراز ميداليتين برونزيتين في منافسات الفردي.



من جانبه، أكد رئيس الوفد فلاح الدوسري، ان النتائج التي حققها أبطال الكويت تعد جيدة مقارنة بالمناسبات القوية التي شهدتها البطولة بمشاركة أفضل لاعبي 12 دولة عربية واجنبية.



وأشار الدوسري إلى أن أزرق المعاقين تنتظره بطولات مقبلة، ونعمل وفق برنامج معتمد من قبل مجلس الإدارة يهدف الى تطوير قدرات اللاعبين الفنية، وزيادة خبرتهم التراكمية لتحقيق أفضل النتائج في المستقبل المنظور.



هذا، وقد شارك أزرق المعاقين بخمسة لاعبين في بطولة الأردن الدولية البارالمبية، وهم: عهد الرشيدي، ويعقوب الخليفة، ومحمد الرشيدي، وعبدالله حجي، وفهد الأنصاري، والمدرب أحمد فاروق، ويساعده المدرب عبدالرحيم محمود.