ناصر العنزي



تتحدد اليوم الفرق المتأهلة للدور المقبل من كأس الاتحاد الآسيوي، حيث تتجه الأنظار لمواجهتي العربي والكويت أمام ظفار العماني وجبلة السوري، لتأكيد صدارتهما بدلا من الدخول في حسابات أفضل مركز ثان من المجموعات الـ 3، فالأخضر متصدر المجموعة الثانية بـ «6» نقاط يلتقي ظفار العماني «3» نقاط ويحتاج للتعادل فقط لضمان المركز الأول والتأهل المباشر.



وفي مسقط يخوض الكويت برصيد 4 نقاط مباراة مهمة أمام فريق جبلة السوري الذي يمتلك 3 نقاط ضمن المجموعة الأولى، وفوزه سيؤكد تأهله المباشر، وفي حال التعادل سينتظر نتيجة مواجهة السيب العماني «3 نقاط» مع الأنصار اللبناني «نقطة واحدة».



وفي مواجهة العربي وظفار، فقد ضربت جماهير الأخضر أروع الأمثلة في مساندة فريقها، وكانت علامة بارزة في التصفيات وتمكنت من شحذ همم اللاعبين ورفع معنوياتهم الأمر الذي مكنهم من تحقيق فوزين متتاليين على الرفاع البحريني 3-2 وشباب الخليل بهدف نظيف.



واليوم يجب على مدرب الأخضر انتي ميشا ولاعبيه رد التحية لجماهيرهم بتحقيق الفوز الثالث على التوالي رغم ان التعادل يمنحهم تصدر المجموعة والتأهل الى الدور المقبل، لكن يجب على المدرب معالجة بعض القصور في الدفاع والهجوم وإشراك الجاهز بدنيا وفنيا من اللاعبين.



وفي مسقط، فإن الأبيض قادر على تخطي مهمته الصعبة بعدما نجح في إلحاق الهزيمة بالمستضيف السيب العماني وتغلب عليه 2-1 إذا لعب أفراده بعزيمة وقتالية، ويملك الخصم حظوظا للتأهل أيضا، لذلك على لاعبي الكويت حسم المباراة بالنقاط الـ 3.



ويفتقد الأبيض خدمات لاعبه النشط أحمد زنكي بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي غير أن مدربه محمد عبدالله يملك خيارات متعددة لإيجاد التشكيلة المناسبة لمواجهة اليوم الحاسمة والتي تتطلب من اللاعبين التركيز واستغلال الفرص جيدا.



من جانبه، قال مدرب النادي العربي، الكرواتي أنتي ميشا خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة ظفار العماني، إن نقطة واحدة تكفي للتأهل، لكن لن نلعب على هذا الاحتمال لأننا سنخوض مواجهة أصعب من المواجهتين السابقتين وهي الثالثة في أقل من أسبوع، لكن لدينا ثقة في لاعبينا.

وسنلعب أمام ظفار وهو فريق صعب ولعب بشكل جيد أمام الرفاع وخسر 2 - 3 وعليه الفوز والهجوم، وهو أمر جيد لنا لكن لن نلعب بشكل دفاعي ولن نترك لهم المساحات وسأبارك لفريقي في حال الفوز والتأهل.



وقال: أقدم وعدا لجماهير النادي العربي أن نكون أفضل بحضوركم ومساندتكم لنا، وآمل أن نقدم مستوى مشابها لأدائنا بالشوط الثاني أمام الرفاع، وأن نتفادى استقبال هدف مبكر.



وأضاف ميشا أن ظفار لديه لاعبون رائعون ويمتاز باللياقة البدنية العالية بدليل مواجهة الرفاع التي لعبوها بتركيز كبير جدا وخسروها بصعوبة لكن الكلمة النهائية في أرض الملعب.



بدوره، قال اللاعب عبدالله الشمالي: اللقاء سيكون صعبا لأن اللاعب العماني يمتاز بالمجهود البدني العالي ونعمل على الاستشفاء البدني. مؤكدا: نخطط للفوز وعدم الاكتفاء بالتعادل لإسعاد الجمهور الذي سيحضر لمساندتنا.