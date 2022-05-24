بارك رئيس جمعية المنسقين الإعلاميين الرياضيين مناور المطيري لمجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد الذي تم انتخابه مؤخرا في دورته الجديدة لمدة 4 سنوات بعد ان نال ثقة الجمعية العمومية.



وأضاف قائلا: «عزمت وأصرت أندية التكتل على مرشحها لرئاسة الاتحاد عبدالله الشاهين رغم التنافس الشديد من قبل رؤساء أندية سابقين لهم باع طويل في كرة القدم.

لكن في النهاية ما يبقى إلا الصحيح وعزم أندية التكتل الـ13 بإصرارهم على مرشحهم الجديد عبدالله الشاهين الذي وعد بتطوير الرياضة في المواسم القادمة، وبطرح رؤية طموحة لعلاج مشاكل الماضي وتلبي طموح الشارع الرياضي وأعضاء الجمعية العمومية، وأنه لن يدخر جهدا لإحداث نهضة رياضية كروية طموحة تحقق الآمال والطموحات المرجوة ومنها ضمان حقوق اللاعبين والحفاظ عليها كما كشف عن استعانته بفريق استشاري على أعلى مستوى لتطوير الرياضة الكويتية».



واختتم المطيري تصريحه بتقديم المباركة إلى رئيس اتحاد الكرة الطائرة د.عبدالهادي الشبيب على ثقة الجمعية العمومية للاتحاد العربي للطائرة وتوليه رئاسة الاتحاد العربي وهذا المنصب يرفع اسم الكويت في المحافل العربية والخليجية.