شـــاركـــت الجـامـعة الأمريكية في الكويت في معرض الجامعات «دراستي» الذي أقيم في مجمع الأفنيوز بحضور ومشاركة عدد من الجامعات المحلية وعلى مدار الأيام الثلاثة للمعرض، قام فريق مكتب القبول في الجامعة الأمريكية وممثلي مركز التعليم المستمر (CCE) بالجامعة الأمريكية في الكويت باستقبال الزائرين والرد على استفسارات أولياء الأمور والطلاب الذين يسعون إلى الانضمام للجامعة.



وأعرب مدير القبول ماهر دبوسة عن حماسه للمعرض قائلا: «نحن متحمسون لعودة الطلاب إلى الحرم الجامعي، وAUK هي الجامعة الوحيدة في الكويت التي لديها شريك من مجموعة جامعات الولايات المتحدة المعروفة باسم (Ivy League) وهي جامعة دارتموث، ولذلك، فنحن نفخر باستقطاب أفضل الطلاب في الكويت».



ومن جهتها، ناقشت مديرة مركز التعليم المستمر نهال الشافعي، كيفية عرض المركز خدماته التعليمية المتكاملة أثناء المعرض، حيث قالت: «نحن لا نفكر فقط في الاستعداد للمستقبل ولكننا نقود الطريق من خلال احترافنا المبتكر وبرامج التطوير الوظيفي لمختلف الجماهير».



كما قدم ماهر دبوسة ومستشارو القبول وممثل CCE معلومات حول الحياة في الحرم الجامعي والبرامج الأكاديمية والتدريبية المختلفة والخدمات وورش العمل والدورات والشهادات وبرنامج IEP والمنح الدراسية.



وتم إقامة حوارات مع الزوار وتوزيع استمارات البيانات والهدايا ونشرات وكتيبات الجامعة من خلال جناح الجامعة بالمعرض، وذلك لتوفير تجربة كاملة للزوار تمكنهم من تكوين صورة كاملة حول الجامعة الأمريكية في الكويت.