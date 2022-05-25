أعلنت عميد كلية العلوم الطبية المساعدة د.سعاد محمد الفضلي عن موافقة ديوان الخدمة المدنية على اعتماد عدد من البرامج العلمية الجديدة الخاصة بكلية العلوم الطبية المساعدة، والتي تعد من التخصصات النادرة والكوادر المطلوبة في سوق العمل في مجال المهن الطبية، وتم تحديد المسميات الوظيفية والكوادر لهذه التخصصات.



وقالت أ.د.الفضلي: «إن اعتماد البرامج العلمية الجديدة من شأنه أن يخدم سوق العمل في القطاع الصحي، كما يخدم الخطة التنموية التي تسعى الكويت لتطبيقها، لما لها من صلة مباشرة باحتياجات سوق العمل الفعلية الحالية والمستقبلية في الكويت والعالم».



وذكرت أ.د.الفضلي أن زيادة عدد البرامج الدراسية الجديدة والنادرة يؤكد الاستمرار المباشر في التقدم والتميز في ظل وجود هيئة تدريسية متميزة ومعامل بحثية متطورة في الكلية، مضيفة أن البرامج الجديدة تعد تطورا طبيعيا للعملية التعليمية لتواكب خطة التطوير بالكلية واحتياجات سوق العمل والانطلاق نحو آفاق جديدة تلبي احتياجات الأفراد والمجتمع.



وأشارت إلى أن البرامج الجديدة التي تم اعتماد لائحتها تضم 4 برامج هي: برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وبرنامج علاج السمع والنطق، وبرنامج تكنولوجيا العلاج الإشعاعي، وبكالوريوس التمريض التخصصي الذي يضم 4 تخصصات (ممرض عناية مركزة - ممرض ولادة وقابلة - ممرض جراحة وباطنية - ممرض طب شرعي).



وتقدمت الفضلي بالشكر لديوان الخدمة المدنية في الكويت على جهودهم المبذولة في الموافقة على استحداث تلك البرامج وسرعة العمل عليها، وعلى رأسهم الوكيل المساعد لشؤون البعثات وتسجيل القوى العاملة أ.عبير عبدالعزيز الدعيج.