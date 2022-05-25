أقامت كلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت الحفل الختامي لمسابقة الكويت الأولى لطلبة وطالبات المرحلة الثانوية على مستوى الكويت للمدارس الحكومية والخاصة بعنوان «شركاء في التنمية والتعليم»، بحضور القائم بأعمال عميد كلية العلوم الحياتية د.أحمد اللافي، والعميد المساعد للتخطيط والاستشارات والتدريب ورئيس لجنة المسابقة د.نواف الهاجري، ونائب المدير العام للبرامج الإستراتيجية في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.خولة الشايجي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وممثلي وزارة التربية وأكاديميين ومشرفي المشاريع والطلاب، بهدف رعاية الطلاب ذوي القدرات العليا في التفكير العلمي، وتشجيعهم على البحث وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم للمرحلة الجامعية.



وفي كلمة له بهذه المناسبة، ذكر القائم بأعمال عميد كلية العلوم الحياتية د.أحمد اللافي أن جامعة الكويت هي الصرح الأكاديمي الرائد في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومنارة للعلم والمعرفة في الكويت، مشيرا إلى أنه لم يعد دور الجامعة مقتصرا على تزويد المجتمع بالخريجين بل تعداه إلى اعتماد وتبني المعرفة كمحور أساسي لعملية التعليم.



وأشاد د.اللافي بدور البحث العلمي والمسابقات العلمية في إثراء المعرفة ونقل الثقافة في المجتمع والتي من شأنها أن تشعل فتيل المنافسة بين الطلاب والمعلمين والمجتمعات المدرسية، مؤكدا أهمية رصد الجوائز والمكافآت القيمة لإشعال روح المنافسة بين الطلاب لزيادة حصيلتهم الثقافية والعلمية وشغفهم بالمعرفة والاطلاع، متمنيا لهم التوفيق والسداد في حياتهم العلمية وأن يكونوا مصدر فخر واعتزاز لوطنهم الغالي.



من جانبها، أعربت نائب المدير العام للبرامج الإستراتيجية في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.خولة الشايجي عن سعادتها بحضور مسابقة الكويت الأولى للعلوم الحياتية، مؤكدة أن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي هي أحد أهم المؤسسات العلمية في الكويت، والتي تهدف إلى نشر ثقافة علمية وتكنولوجية وابتكارية مزدهرة من أجل كويت مستدامة، مشيرة إلى أن رسالة المؤسسة هي تشجيع التقدم في العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتحفيزه لنفع المجتمع والبحوث في الكويت.



بدوره، ذكر العميد المساعد للتخطيط والاستشارات والتدريب ورئيس لجنة المسابقة د.نواف الهاجري أن جامعة الكويت حريصة على خلق البيئة الثرية بالأنشطة الثقافية والفنية والرياضية التي توسع أفق المهارات وتعزز القيم لدى أفراد المجتمع، لذلك أطلقت كلية العلوم الحياتية مع بداية العام الدراسي الحالي المسابقة العلمية الأولى للعلوم الحياتية بعنوان «شركاء في التنمية والتعليم» والخاصة بطلبة وطالبات المرحلة الثانوية على مستوى الكويت للمدارس الحكومية والخاصة.



وأضاف أنه شارك بالمسابقة 15 مدرسة بواقع 20 بحثا علميا بإشراف عدد من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس في مختلف تخصصات الكلية، وقسمت المسابقة إلى أربعة مجالات مختلفة وهي العلوم البيئية، وعلوم الغذاء والتغذية، وعلوم المعلومات ونظم المعلومات الحاسوبية، وعلوم اضطرابات التواصل، موضحا أن جائزة المركز الأول هي 1000 دينار ودرع تذكاري لكل قسم، والمركز الثاني 500 دينار ودرع تذكاري لكل قسم، والمركز الثالث 300 دينار ودرع تذكاري لكل قسم من الأقسام الأربعة، شاكرا لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي المساهمة في إنجاح هذه المسابقة العلمية لطلبة وطالبات المرحلة الثانوية على مستوى الكويت.