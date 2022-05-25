استقبل نائب مدير الجامعة لمركز العلوم الطبية د.عادل الحنيان وفدا من جامعة بنسلفانيا، وشمل الوفد كلا من د.ديفد كيج، د.جاك أندي، ود.مولاي العلوي، حيث تمت زيارة مركز العلوم الطبية بجامعة الكويت، وتضمنت الزيارة إلقاء محاضرة بعنوان «المستشفيات التعليمية في الولايات المتحدة الأميركية» من طالب جامعي إلى طبيب.. رحلة لا تنتهي» ألقاها جاك أندي طبيب حاصل على ماجستير الكلية الأميركية للأطباء لكلية بيريلمان بجامعة بنسلفانيا، وذلك بحضور عمداء مركز العلوم الطبية، والقائم بأعمال عميد كلية الطب د.منى الأحمد، والقائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان د.راشد العازمي، وعميد كلية الصيدلة بيير مورو، وعميد كلية الصحة العامة د.جوزيف لونجنكر وعميد كلية العلوم الطبية المساعدة أ.د.سعاد الفضلي وعدد من الأكاديميين والمختصين في هذا المجال.



وبهذه المناسبة ذكر أ.د.الحنيان أن المحاضرة بينت دور المستشفيات التعليمية في مخرجات كلية الطب، وأهمية المستشفيات التعليمية والنظام الإداري والهيكلة وطريقة التدريب، كما قدمت مقارنة بين الكوادر المدربة في مستشفيات تعليمية والكوادر المدربة في مستشفيات غير تعليمية، إذ كانت النتائج مثمرة في المستشفيات التعليمية، كما أن الرعاية الطبية المقدمة من الأطباء الخريجين من مستشفى تعليمي متفوقة على غيرها، وذلك بناء على آخر الدراسات العلمية المنشورة في المجلات العلمية.



ولفت أ.د.الحنيان إلى أهمية تكثيف هذه المحاضرات خاصة أن مركز العلوم الطبية مقبل على إنشاء مستشفى تعليمي في مدينة صباح السالم الجامعية، موضحا أنه لابد من الاستعداد لهذا المشروع.



وأضاف أ.د.الحنيان أنه لابد من أن يكون لنا دور أساسي في المطالبة بمستشفى تعليمي لطلبة مركز العلوم الطبية قبل الانتقال إلى مدينة صباح السالم الجامعية كخطوة أولية تسبق تسلم المستشفى التعليمي في مدينة صباح السالم الجامعية.