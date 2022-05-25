عبدالله الراكان



نظمت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الملتقى الرابع بعنوان «المرأة في مجال علم البيانات» بالشراكة مع جامعة ستانفورد الأميركية وذلك في مركز ابن الهيثم للتدريب أول من أمس.



افتتح الملتقى بكلمة لمدير مركز ابن الهيثم للتدريب د.وليد اظبية نيابة عن راعي الملتقى مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإنابة د.جاسم الأنصاري، مؤكدا ان «التطبيقي» حرصت خلال السنوات الماضية على تطوير العملية التعليمية واستمرارها بتوظيف المنصات التكنولوجية الحديثة والتطبيقات والبرامج التعليمية كبرنامج «تيمز» بكل ما تحمله هذه التجربة من إيجابيات وسلبيات، متقدما بالشكر لجميع الجهات والمؤسسات التعليمية على تعاونهم المثمر.



بدورها، قالت رئيسة الملتقى م.أسيل المسعد أنه يأتي بعد الظروف الاستثنائية التي عصفت بالعالم وأجبرت الجميع على استمرارية التعليم وتوفير طرق التواصل والتفاعل بين المعلمين والطلبة، فكانت تقنيات التوصل عن بعد هي الوسيلة التي تم استخدامها، وأصبح التعليم عن بعد ضرورة فرضتها تداعيات الجائحة، مؤكدة على دور البيانات ومساهمتها الفعالة في تطوير التعليم باستخدام تقنيات تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي.



وأوضحت المسعد أن الملتقى يسلط الضوء على الإنجازات المميزة والواعدة للنساء الكويتيات والخليجيات في مجال علم البيانات وتجاربهن ومشاريعهن الملهمة.



وبدأ الملتقى بمحاضرة قدمتها الأستاذ المشارك بقسم علوم المعلومات في كلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت د.ايمان الشمري بعنوان «تحليل السلوك باستخدام التعلم العميق»، ثم قدمت الأستاذ المشارك في قسم اللغة العربية بجامعة الكويت د.ايمان الشرهان محاضرة بعنوان «الاستغلال الأمثل للبيانات في بناء أنظمة تعرف آلي على الكلام العربي».



من جانبها، قدمت الأستاذ المساعد بقسم اللغة العربية من جامعة الكويت د.بشاير العتيبي موضوع «الأفاق البحثية والتطبيقية باستخدام بيانات الطلبة في منصات التعلم عن بعد»، كما ناقشت الأستاذ المساعد بقسم علوم المكتبات والمعلومات في كلية التربية الأساسية د.جميلة العتيبي «تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم»، وتحدث الاستاذ المساعد في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وكيل عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالمملكة العربية السعودية د ظبية البوعينين عن «التنبؤ بالمستوى الدراسي للطالب باستخدام الذكاء الاصطناعي».