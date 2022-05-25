عبدالعزيز الفضلي



أكد وكيل التعليم العام أسامة السلطان أن وزارة التربية تولي اهتماما كبيرا بالطلبة بطيئي التعلم ودمجهم في المجتمع منذ بداية تشخيص حالتهم، مشيرا الى الحرص على متابعة تنفيذ مشاريع تطوير التعليم لفئات ذوي الإعاقة، وتقديم التسهيلات من اجل نجاح تجربة الدمج في فصول التعليم العام.



جاء ذلك في تصريح أدلى به السلطان خلال حضوره الملتقى التربوي الذي نظمته «مدرسة أبو هريرة الابتدائية للبنين» التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية برعاية وكيل الوزارة د.علي اليعقوب بعنوان: «تطوير منظومة فصول بطيئي التعلم».



من جانبه، قال مدير عام منطقة الجهراء التعليمية بالانابة حمد السعيد أن الملتقى يناقش موضوعا مهما جدا وخاصا بفئة بطيئي التعلم، مشيرا إلا أن هناك تساؤلات كثيرة تطرح من قبل الاداريين والمعلمين وأولياء الأمور وهم الفئة الأكثر تساؤلا لمعرفة آلية النظام التعليمي لبطيئي التعلم.



وأضاف السعيد: هناك أيضا صعوبات التعلم والتي تختلف عن بطء التعلم ولكن بنفس النمط، متمنيا ان تتبلور تلك المحاور بشكل توصيات وترفع الى القيادات التربوية العليا في الوزارة خاصة وأنها متفهمة جدا وتتقبل المعلومة الحقيقية.



من جانبها، أكدت مديرة مدرسة أبوهريرة الابتدائية للبنين سلمى الربيع ان الملتقى جاء في إطار سعي المدرسة المستمر والجاد لتطوير وتحسين كل جوانب العملية التعليمية، لافتة الى إن فصول بطيئي التعلم تحظى باهتمام كبير من قبل أعضاء الهيئة التعليمية والإشرافية وجهاز التوجيه الفني المشرف عليها، كما تحظى بذات الاهتمام والرعاية من قبل إدارة المنطقة التعليمية ومراقبي المراحل.



وأضافت الربيع من هنا عقدنا العزم على إقامة هذا الملتقى لتسليط الضوء على أهم القوانين والقرارات ولمناقشة بعض المجالات المهمة الخاصة بهذه الفصول والتي حان الوقت لبحثها ودراستها ومناقشتها بهدف تطويرها وتحسينها وذلك سعيا لتحقيق الأهداف الخاصة بهذه الفصول، مشيرا إلى أن التربية قدمت الخدمات التعليمية والتربوية اللازمة للمتعلمين ذوي الإعاقة من فئة بطيئي التعلم.



وافتتح الملتقى بورشة عمل قدمتها معلمة اللغة الانجليزية في مدرسة ابوهريرة الابتدائية بدرية الظفيري حول قانون إنشاء فصول بطيئي التعلم بين التطبيق والتنفيذ وحازت إعجاب الحضور.‫