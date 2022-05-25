أعلن أستاذ الإعلام والعلاقات العامة في جامعة الكويت د.أحمد الكندري عودة برنامج التعاون بين قسم الإعلام بالجامعة ومركز تطوير القدرات الاعلامية في «كونا» بعد سنتين من الانقطاع بسبب جائحة كورونا.



وأوضح الكندري في تصريح صحافي أن برنامج «كونا» لتدريب وتشغيل طلبة الجامعة يهدف إلى تنمية المهارات والقدرات لدى الطلبة وتأهيلهم لسوق العمل بعد التخرج اضافة إلى اكسابهم الخبرات الاعلامية والصحافية واشغال وقت فراغهم بما يعود بالنفع عليهم في مستقبلهم الوظيفي.



وأضاف أن البرنامج التأهيلي الذي تقدمه «كونا» للسنة السابعة يعد أحد برامج المسؤولية الاجتماعية ومساهمة منها للمشاركة في تطبيق وتفعيل برامج الخطة التنموية للدولة من خلال تنمية وتطوير الموارد البشرية خاصة لفئة الشباب الذين هم أساس التطور والازدهار في البلاد.



وذكر ان هذا البرنامج معد خصيصا لطلبة جامعة الكويت في التخصصات التالية: إعلام ـ لغة عربية ـ لغة انجليزية ـ لغة فرنسية ـ علوم سياسية ـ اقتصاد، موضحا ان من شروط الالتحاق بالبرنامج ألا يقل المعدل العام للطالب عن 3 نقاط وأن يكون في السنة النهائية للتخرج.



ودعا الكندري كل من يرغب من طلبة جامعة الكويت بالعمل في المجال الصحفي والعلاقات العامة إلى التسجيل في البرنامج الذي يبدأ بانتهاء الفصل الدراسي الصيفي وذلك خلال الفترة من 21 أغسطس حتى 24 سبتمبر المقبل.



وأكد أن جامعة الكويت تسعى لبناء الشراكات وتبادل الفرص والخبرات مع جميع المؤسسات داخل الكويت وخارجها في مجالات متنوعة لتعزيز وتطوير البحث العلمي والتعليم الأكاديمي وتنمية وتطوير القدرات والخبرات العلمية والعملية إيمانا منها بأن السعي نحو التميز الأكاديمي والبحثي لا ينحصر داخل أسوار الجامعة.