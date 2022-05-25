عبدالعزيز الفضلي



في إطار استعدادات وزارة التربية لعقد الاختبارات النهائية لصفوف النقل للمرحلتين المتوسطة والثانوية، أكد مدير ادارة التعليم الديني أنور عبدالغفور أن الادارة قامت برسم خطط التنظيم اللازمة وتهيئة الأجواء المناسبة لاستقبال طلبة صفوف النقل في الامتحانات التي تنتهي الخميس 9 يونيو للمرحلة الثانوية.



وقال عبدالغفور إن المرحلة المتوسطة ستبدأ اختباراتها اليوم الأربعاء وتنتهي 6 يونيو، متمنيا لهم التوفيق للجميع، لافتا الى ان إدارة التعليم الديني حريصة على توفير المتطلبات الضرورية والتي بها تهيئ الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلبة ليؤدوا اختباراتهم في جو مناسب مما ينعكس إيجابا على درجاتهم وستبدأ بعقد اختبارات صفوف النقل للمرحلة المتوسطة والذي يبلغ عددهم 1552 طالبا وطالبه موزعين على خمس لجان مراقبة أما طلبة صفوف النقل بالمرحلة الثانوية فسيتوزعون على عشر لجان رقابية، حيث إن عدد المتقدمين الكلي يفوق 2450 طالبا وطالبة.



وتوجه بالشكر للإخوة في إدارة التعليم الديني مثمنا الجهود المبذولة لإخراج صورة المعاهد الدينية في أبهى حلة وأجمل صورة تشعرنا بالفخر والاعتزاز ولتهيئة الأجواء المناسبة وبأريحية تامة لأبنائنا الطلبة، والشكر موصول لإدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي بوزارة التربية على تغطيتها لأخبار معاهدنا الدينية ونطمح لمزيد من التغطيات والتي من شأنها أن تبرز دور المعاهد الدينية ونشاطاتها التربوية.