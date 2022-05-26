احتفلت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في الكويت، بنهائي كأس صاحب السمو الأمير الذي شهد حضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ممثلا عن صاحب السمو الأمير إلى جانب حضور عدد من الشخصيات المهمة بالإضافة إلى الأسرة الكروية الكويتية.

وتماشيا مع استراتيجية الشركة لدعم قطاع الرياضة في الكويت، وباعتبارها الراعي الرسمي لاتحاد كرة القدم، حضر الرئيس التنفيذي لشركة stc م.مزيد الحربي والرئيس التنفيذي لقطاع شؤون الشركات في الشركة عصام العسعوسي ومدير عام إدارة اتصالات الشركات دانة الجاسم المباراة النهائية بالإضافة إلى فعاليات مهرجان تتويج كاظمة الفائز بأغلى الكؤوس للمرة الثامنة وذلك عقب مباراة مثيرة جمعته مع السالمية.

وأعرب م.مزيد الحربي عن سعادته بمشاركة الشركة في المباراة النهائية لكأس سمو الأمير بنسختها الـ 60 والتي تندرج ضمن شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وذلك للعام الثامن على التوالي، لافتا إلى أن مسابقة كأس الأمير تحمل طابعا خاصا، ومبينا: «تشرفنا برعاية صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه نهائي البطولة وحضور سمو ولي العهد حفظه الله، والذي نقدر حرصه الدائم على الالتقاء بأبنائه الرياضيين وتطلعاته ورؤيته للرياضة الكويتية والشباب الكويتي». وأشاد الحربي بالجهود الحثيثة التي بذلها الاتحاد الكويتي وstc لضمان نجاح بطولة أغلى الكؤوس، لافتا إلى أن البطولة تحتل مكانة خاصة في قلوب الجميع.

وتقدم الحربي بالتهنئة الى رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم وأعضاء الاتحاد الجدد وتمنى لهم النجاح والتوفيق بمهمتهم في تطوير رياضة كرة القدم في الكويت، وموضحا انه «منذ تأسيسها بذلت stc جهودا حثيثة في سبيل دعم الرياضة بشكل عام، وعملت على توسيع نطاق الحركة الرياضية وتشجيع ودعم الرياضيين الشباب في إطار استراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي وضعتها الشركة». وبشأن رعاية أنشطة اتحاد كرة القدم، أعرب الحربي عن حرص stc على المشاركة ورعاية موسم 2021-2022 لما لها من أثر إيجابي تولده البطولات المختلفة على الأفراد والمجتمع. حيث جاءت هذه الرعاية مواصلة للتعاون المستمر مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم، والذي بدأ في 2013.