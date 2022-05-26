مبارك الخالدي



اختتم العربي موسمه الناجح رسميا امس بعد ختام مواجهاته في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي ونجاحه في التأهل الى الدور نصف النهائي، ومنح الإذن بالتمتع بإجازة حتى موعد التجمع المقبل تحضيرا للموسم الجديد.



وكان الأخضر قد فاز بلقب كأس السوبر وكأس سمو ولي العهد، ومن المتوقع أن يضع الجهازان الفني والإداري البرنامج الاعدادي المقترح للفريق قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل 2023/2022 ، وودع اللاعبون جماهيرهم عبر رسائل من مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان مدرب الفريق الكرواتي انتي ميشا قد عبر عن فخره بأداء لاعبيه عقب التعادل الإيجابي 1/1 في ختام مواجهات الدور التمهيدي لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي وتصدر الاخضر مجموعته ليضرب موعدا مع فريق السيب بطل الدوري العماني في مواجهة الدور نصف النهائي لمنطقة غرب آسيا من المسابقة والمحدد لها 5 - 6 سبتمبر المقبل.

وقال ميشا إن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية والثقة، وكذلك أعضاء الجهازين الفني والإداري والطبي وأيضا رئيس النادي الذي دعمنا كثيرا.

من جانب آخر، ودع الظهير محمد فريح فريقه الأخضر امس الاول، متوجها بالشكر لمجلس الادارة على دعمه والجهازين الفني والإداري وجماهير العربي الوفية.