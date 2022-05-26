واصلت الكويت هيمنتها على دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها حتى 31 الجاري، ورفعت غلتها من الميداليات إلى 65 ميدالية (25 ذهبية و20 فضية و20 برونزية) وذلك بعد أن أضافت إلى رصيدها ذهبية الجودو تحت 60 كغم وفضية كرة قدم الصالات سيدات، كما حافظت البحرين على المركز الثاني برصيد 53 ميدالية (ذهبية و19 فضية و15 برونزية)، بينما حلت قطر ثالثة برصيد 40 ميدالية (12 ذهبية و16 فضية و12 برونزية) وارتقت الإمارات إلى المركز الرابع برصيد 34 ميدالية (12 ذهبية و12 فضية و10 برونزيات)، فيما تراجعت عمان للمركز الخامس برصيد 27 ميدالية (11 ذهبية و5 فضيات و11 برونزية)، بينما ظلت السعودية في المركز السادس بـ 42 ميدالية (9 ذهبيات و13 فضية و20 برونزية).



ذهبية الجودو



هذا، وحقق لاعب منتخب الكويت للجودو مشعل عبدالله العلي ذهبية تحت 60 كغم بفوزه على السعودي معتز خواجة.

وأهدى عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي الجودو والتايكوندو عضو اللجنة الفنية للبطولة حسين أكبر إنجاز مشعل العلي الى الشعب الكويتي، معبرا عن فرحته بتحقيق هذه الميدالية، ومضيفا: «كنا نتمنى تتويج أكثر من لاعب كويتي بالمراكز الأولي، حاول لاعبونا قدر الإمكان، لكن لم ينجحوا»، متقدما بالتهنئة لجميع اللاعبين الحاصلين على ميداليات ملونة في المسابقة.



بداية قوية لهوكي الجليد



واستهل منتخب الكويت لهوكي الجليد منافسات البطولة بفوز كبير على نظيره البحريني 9-1 ليتصدر بفارق الأهداف عن المنتخب الإماراتي الذي تغلب على السعودية 5-1.



وقال رئيس نادي الألعاب الشتوية الكويتي فهيد العجمي ان اقامة هذه الرياضة الأولمبية الشتوية في هذه الدورة خطوة مهمة في نشر هذه اللعبة على المستوى الخليجي ودعم اللاعبين في الدول الخليجية، مشيدا بحرص المنتخبات الخليجية الأربع المشاركة على تعميق العلاقات بين ممارسي هذه الرياضة خليجيا، ومعتبرا أن فوز منتخب الكويت الكبير سيمنحهم دافعا وثقة أكبر لإحراز الميدالية الذهبية.



وتختتم مباريات المسابقة التي تقام بنظام الدوري من دور واحد بمشاركة 4 منتخبات اليوم الخميس بإقامة مباراتين تجمع الأولي الامارات والبحرين فيما يلتقي بالثانية الكويت مع السعودية.



كرة الصالات



الى ذلك، اكتفى منتخب الكويت لكرة القدم للصالات (سيدات) بالفضيــة بعد خسارته مـن البحريـن 1-2 في النهائي، فيما تغلب المنتخب السعودي على الإمارات 4-1 ليحصد البرونزية.



وشهدت المباراة حضورا جماهيريـا كبيرا ملأ مدرجـات الملعب الرئيسي لمجمع صالات الشيخ سعد العبدالله، اذ قالت عضو اللجنة الأولمبية الكويتية رئيسة رياضة المرأة فاطمة حيات: «الحضور الجماهيري الكبير الذي ملأ المدرجات خلال مباريات السيدات دليل كبير على تغيير نظرة المجتمع تجاه ممارسة الفتاة للرياضة بكل أنواعها وأصبحت الفتاة تشارك في أكثر من لعبة»، مضيفة: «أصبح لدينا منتخبات كويتية نسائية قادرة على تحقيق الميداليات والصعود إلى منصات التتويج على عكس السابق.

ونحن نحتفل بتأهل منتخب قدم السيدات إلى النهائي وفوزه بالميدالية الفضية بعد منافسة قوية مع فتيات البحرين».



ولدى الرجال، اختتم «أزرق الصالات» المتوج سلفا بالذهبية مشاركته في الدورة بالعلامة الكاملة بفوزه على عمان 3-1 في الجولة الخامسة والأخيرة، فيما حصد المنتخب البحريني البرونزية بتغلبه على الامارات 4-1، في حين ذهبت الفضية للسعودية بفوزه على عمان 3-1 في المواجهة المباشرة بينهما.



من جهته، أبدى مدير منتخب الكويت حسين حبيب سعادته بتحقيق الانتصار في جميع المباريات التي خاضها «الأزرق»، مشيرا إلى أن الروح العالية من جانب اللاعبين والعمل الكبير الذي قام به المدرب البرازيلي ريكاردو سوبرال «كاكاو» كان لهما الأثر الأكبر في تحقيق العلامة الكاملة.



خسارة ثانية للطائرة



إلى ذلك، تلقى أزرق الطائـرة خسارتـه الثانية، وجــاءت الخسارة هـذه المرة من قطر 0-3 فيما تغلـب المنتخـب السعودي علـــى نظيـره الإماراتـي 3-0، وبهذه النتائج يتصــدر «العنابي» الترتيب برصيـد 9 نقاط يليه البحرين بنفس النقاط مع فارق الأشواط لقطر، ثم الكويت بـ 4 نقاط فالسعودية بـ 3 نقاط وعمان بنقطتين، وأخيرا الإمارات بدون رصيد. وتخلد فرق البطولة للراحة اليوم، على ان تقام غدا الجولة الاخيرة.



الكويت لنهائي السلة



‏في غضون ذلك، تأهل منتخب الكويت لكرة السلة إلى المباراة النهائية في المسابقة بتغلبه على السعودية 90-73، ليضرب موعدا مع الامارات الفائز على البحرين 78-74. وقد أقيمت المباراة النهائية للمسابقة أمس في ساعة متأخرة.



وتأهل لاعب التنس الكويتي عيسى قبازرد الى الدور نصف النهائي بتغلبه على السعودي سليمان القاسم بشوطين نظيفين (6-3 و6-3)، في حين ودع زميله عبدالحميد مبارك المنافسات بخسارته أمام السعودي سعود الحقباني، وضمن منافسات الدور ربع النهائي لمسابقة الزوجي، تغلب الثنائي علي الشطي وعبدالحميد مبارك على الثنائي الإماراتي عمر أحمدي وعبدالله المرزوقي بشوطين دون مقابل (6-0 و6-0)، فيما خسر الثنائي عيسى قبازرد وبدر عنتر أمام الزوجي السعودي المكون من أحمد عمر وعبدالله الفرج بعد مباراة مثيرة بشوطين لشوط.



مواجهة كويتية - سعودية في اليد



الى ذلك، تستكمل منافسات اليد اليوم بإقامة مباريات الجولة الثانية، والتي يلتقي فيها «أزرق اليد» مع نظيره السعودي في السابعة مساء على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله، فيما تلعب قطر والإمارات في الخامسة مساء.



وتعتبر مواجهة اليوم مهمة جدا لـ «أزرق اليد» الذي يشارك بمنتخب الشباب لتجهيزه لبطولة آسيا المقبلة، خاصة أنه يواجه المنتخب السعودي الذي يشارك هو الآخر بمنتخب الشباب، على أمل استغلال ميزة الأرض والجمهور وتحقيق نقطتي المباراة قبل أن تخلد الفرق للراحة غدا.



فوز سيدات ورجال «البادل»



كما سجل منتخبا الكويت للسيدات وللرجال بداية قوية في انطلاق منافسات لعبة البادل، ففي منافسات السيدات تغلبت الكويت على السعودية 3-0، وتستكمل المنافسات اليوم بمواجهتين، فتلعب سيدات الإمارات مع عمان، وسيدات السعودية مع البحرين، في حين يخلد المنتخب الكويتي للراحة.

ولدى الرجال، فاز منتخب الكويت على نظيره السعودي 3-0، وتستكمل المنافسات اليوم بمواجهتي الكويت مع الإمارات والسعودية مع قطر.

الرزوقي يقلد الجاسم ميدالية الشيخ زايد





قام نائب رئيس الاتحاد الدولي للكراتيه ورئيس الاتحاد الآسيوي للعبة الإماراتي ناصر الرزوقي بتقليد رئيس الاتحاد الكويتي للكراتيه محمد الجاسم ميدالية الشيخ زايد آل نهيان الخاصة بمناسبة مرور 50 عاما على اتحاد دولة الامارات، وذلك نظير عطائه الكبير الذي قدمه للعبة الكراتيه منذ توليه رئاسة اللعبة في الكويت، ومساهمته في نشرها وتطويرها محليا وخارجيا، الأمر الذي أدى إلى حصد الكويت العديد من الإنجازات الخارجية.

من جانبه، شكر الجاسم الرزوقي وأسرة الكراتيه العالمية والآسيوية والخليجية على هذا التكريم الذي يعتبر وسام شرف وداعما معنويا كبيرا لمواصلة العطاء في خدمة اللعبة الى جانب زملائه في مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للكراتيه. وأضاف: «تكريمي هو تكريم للرياضة الكويتية كافة، وسنواصل العمل بكل جهد من اجل استمرار الكراتيه لتكون من الالعاب الناجحة كما كانت دائما».

وقد أقيم على هامش الدورة الاجتماع التنسيقي لمجلس إدارة اتحاد الكراتيه مع رؤساء الوقود الخليجية بحضور ناصر الرزوقي ود.ابراهيم القناص رئيس اتحاد غرب آسيا رئيس الاتحاد العربي، حيث تمت مناقشة العديد من المواضيع التي تخص لعبة الكراتيه وتطويرها على الصعيد الخليجي والعربي والآسيوي والدولي.