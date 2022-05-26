هادي العنزي

بعد طول انتظار وسنوات عجاف خلت من وقوفه متوجا بالألقاب، عمت الفرحة جنبات نادي كاظمة بعودة مظفرة للبطولات بحصد كأس سمو الأمير بعد تغلبه على السالمية 2-1 في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على ستاد جابر الأحمد الدولي بحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

وقد أبدى رئيس مجلس إدارة نادي كاظمة أسعد البنوان سعادته بفوز فريقه بـ «أغلى الكؤوس»، مضيفا أن التتويج ليس بغريب على كاظمة فلديه تاريخ عريق مع البطولات، وقد أتت الاستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة قبل عامين في الاعتماد على اللاعبين الشباب بالإضافة إلى عناصر متميزة من المحترفين بثمارها هذا العام بالمنافسة على لقب الدوري والتتويج بكاس سمو الأمير، وننتظر مزيدا من النتائج الكبيرة.

وأشار إلى أن الفوز باللقب أثبت صحة قرار إقالة المدرب السابق في منتصف الموسم، مضيفا: لدينا إيمان عميق بقدرات الفريق وعناصره الكفؤة، وسنواصل دعم الفريق بكل السبل، مشددا على أن هناك مكافآت قيمة بانتظار اللاعبين.

إلى ذلك، قال أمين السر العام بنادي كاظمة يوسف بوسكندر، ان «البرتقالي» استحق الظفر بلقب «أغلى الكؤوس»، وذلك مقارنة بالأداء الفني المتزن الذي قدمه طوال الموسم، ومنافسته على أهم بطولتين في الموسم، واللقب مستحق، وجاء الختام بهدية قدمها جميع منتسبي النادي للجماهير الوفية، ولعل ما جعل الفرحة استثنائية حظوتنا بشرفين في يوم واحد، شرف الفوز بكأس سمو الأمير، وشرف السلام على سمو ولي العهد.

وأرجع بوسكندر الفوز بالكأس إلى اللاعبين والجهازين الفني والإداري، ومجلس الإدارة، مضيفا ان عناصر التفوق تكاملت فرئيس مجلس الإدارة دعم الفريق بمختلف الوسائل، فضلا عن التضحية الكبيرة من اللاعبين، والعمل الدائم للأجهزة المشرفة على الفريق، لتتوج الجهود بالكأس الأغلى، وسوف نواصل العمل المدروس لمزيد من الألقاب في المواسم المقبلة.

«الكظماوية» على الموعد

من جانبه، ذكر لاعب الارتكاز بفريق كاظمة حمد الحربي، أن الفريق بجميع عناصره تحمل موسما طويلا وشاقا، وشهد ظروفا مختلفة وصعبة بذات الوقت، وقد تحملنا مختلف الضغوط، وحافظنا على تماسكنا كمجموعة واحدة واثقة بقدراتها، وذات هدف محدد، وهو عدم الخروج بلا لقب في الموسم الحالي، ولأجل ذلك قدمنا أداء ثابتا في أغلب المباريات، وصولا إلى المباراة النهائية لكأس الأمير، وكنا على الموعد، وهذه بداية فقط، وسوف نسعى للمنافسة آسيويا ومحليا.

من جهته، قال مهاجم كاظمة بندر بورسلي أن أول لقب مع كاظمة في الفريق الأول له مكانة خاصة، وقد فقدنا لقب الدوري الممتاز، لكن تمكنا من التعويض بالفوز بأغلى الكؤوس، ونأمل أن تكون هذه مجرد بداية للفريق وحصد مزيد من الألقاب في المواسم المقبلة.