عبدالعزيز جاسم

يغادر وفد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في الرابعة من فجر غد الجمعة إلى أبوظبي بقائمة تضم 26 لاعبا، وذلك للانتظام في معسكر تدريبي يمتد حتى 3 يونيو المقبل، ضمن استعدادات الأزرق لخوض التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2023 التي كان من المقرر ان تستضيفها الصين إلا أنها اعتذرت، ولم تتحدد بعد الدولة المستضيفة بشكل رسمي.

وسيلتقي الأزرق في معسكره الإماراتي مع منتخب سنغافورة في اختبار وحيد قبل الاستحقاق الأهم في التصفيات التي تنطلق 8 يونيو المقبل بمواجهة منتخب إندونيسيا.

وقد خاض الأزرق تدريبه الأخير امس في الكويت على ستاد نادي الشباب بقيادة المدرب التشيكي فيتيزلاف لافيكا بحضور لاعبي القادسية والنصر، بالإضافة الى تواجد عدد من لاعبي فرق العربي وكاظمة والسالمية، لكنهم لم يدخلوا التدريبات بسبب مشاركتهم أمس في بطولتي كأس سمو الأمير وكأس الاتحاد الآسيوي، حيث حرصوا على التواجد في العيادة الطبية للخضوع لبعض عمليات الاستشفاء، وضمت تشكيلة المنتخب كلا من: حمد القلاف، فواز عايض، مبارك الفنيني، بدر جمال، سلطان العنزي، علي خلف، سليمان عبدالغفور، عيسى وليد، سلمان العوضي، أحمد الظفيري، بدر المطوع، راشد الدوسري، عيد الرشيدي، فهد الأنصاري، خالد الرشيدي، خالد إبراهيم، حسين كنكوني، حمد الحربي، شبيب الخالدي، عمر الحبيتر، طلال الفاضل، فهد حمود، فهد الهاجري، يوسف ناصر، معاذ الظفيري، وناصر العجمي. ووقع الأزرق خلال التصفيات في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبات الأردن وإندونيسيا ونيبال، ومن المقرر أن يتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة من المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل 5 منتخبات حلت في المركز الثاني.