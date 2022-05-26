ذكر رئيس مجلس إدارة نادي السالمية الشيخ تركي اليوسف، أن «السماوي» قدم شوطا أول متكاملا، فيما دانت الأفضلية في الشوط الثاني لكاظمة، مضيفا أن ركلة الجزاء التي تحصل عليها «البرتقالي» كانت نقطة تحول لمصلحتهم، حيث تراجعنا قليلا ولم تكن ردة فعل الفريق بالشكل المطلوب، وفي المجمل فكلا الفريقين يستحق لقبا يتوج به مستواه المميز، لافتا الى عدم رضاه عن النتائج النهائية للفريق.

من جانبه، أشار مدرب السالمية محمد إبراهيم إلى أن فريقه يستحق الخروج متقدما بأكثر من هدف بنهاية الشوط الأول، قائلا: فريقنا حقق أفضلية واضحة في بداية المباراة، وكان لزاما علينا تأمين النتيجة، لكن في الشوط الثاني تراجعنا قليلا، وأخذ كاظمة المبادرة، كما قدم «السماوي» أداء مميزا في الموسم إجمالا، حيث يضم العديد من العناصر الشابة التي تمكنه من الفوز بالألقاب في المواسم المقبلة، مشددا على أنه مرتبط بعقد حتى نهاية الموسم المقبل مع الفريق.