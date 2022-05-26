يحيى حميدان



‏ودّع نادي الكويت بطولة كأس الاتحاد الآسيوي من مرحلة المجموعات بعد تعادله مع فريق جبلة السوري بدون أهداف في ختام منافسات المجموعة الأولى التي أقيمت في العاصمة العمانية مسقط.



وحل «الأبيض» في المركز الثاني برصيد 5 نقاط لم تكن كافية له للتأهل الى الدور نصف النهائي لمنطقة الغرب من المسابقة، فيما خطف بطاقة التأهل المستضيف السيب العماني برصيد 6 نقاط، وجاء جبلة ثالثا برصيد 4 نقاط، ثم الأنصار اللبناني برصيد نقطة وحيدة في المركز الرابع والأخير.

وأحكم الكويت قبضته على مجريات الشوط الاول بشكل شبه كامل وحاول في 5 مناسبات هز الشباك كان ابرزها في الدقائق العشر الأولى عن طريق يوسف ناصر والتونسي طه ياسين الخنيسي ويوسف الخبيزي وعبدالله البريكي، إلا ان هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح بسبب التكتل الدفاعي من جانب الفريق السوري وتألق حارس مرماه ابراهيم عالمة.

وقام خط وسط «الأبيض» المكون من طلال الفاضل والبريكي والخبيزي بأدوار كبيرة للحد من هجوم جبلة وإحباط أي محاولات لتهديد مرمى الحارس ضاري العتيبي، الذي كان يقظا لبعض التسديدات القليلة.



وفي الشوط الثاني، تراجع أداء الكويت، وحاول المدرب محمد عبدالله تنشيط الجانب الهجومي عبر الدفع بإبراهيم كميل وفيصل زايد وعبدالمحسن التركماني على فترات متباعدة، إلا أن الفريق الكويتاوي لم يستغل الفرص القليلة التي لاحت له وكانت من زايد بتسديدة من مسافة بعيدة، ومحاولة اخرى من الاسباني جاي ديمبلي أحبطها المدافع السوري عبدالملك عنيزان من داخل منطقة الجزاء.



وعقب نهاية المباراة قام أحد لاعبي فريق جبلة بالاعتداء على أحد حراس المرمى الاحتياطيين للفريق الكويتاوي من دون مقدمات وفي مشهد لا يمت للأخلاق الرياضية بصلة، الأمر الذي حول الملعب الى مكان للفوضى والهرج والمرج، والذي بالتأكيد سيتبعه تحقيق من جانب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمعرفة ملابسات ما حصل واتخاذ ما يلزم من قرارات.



وفي شأن آخر، غادر لاعب نادي الكويت أحمد الزنكي البلاد متوجها الى مدينة برشلونة في إسبانيا للعلاج من اصابته التي يعاني منها في الرباط الصليبي والغضروف، حتى تتسنى له العودة الى الملاعب في أقرب وقت.