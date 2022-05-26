بارك رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة عبدالله الشاهين لكاظمة، موضحا أن الأسرة الرياضية تشرفت بحضور سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وسط أجواء رياضية متميزة، وجاءت قمة نهائي أغلى الكؤوس بمستوى رفيع، وكلا الناديين يستحق الفوز.

وأكد الشاهين عقب نهائي أغلى الكؤوس أن دوري الدرجتين الممتازة والأولى مستمر الموسم القادم ولا عودة لدوري الدمج، مضيفا: «نضع مصلحة الكرة الكويتية نصب أعيننا، وجميع الأندية على قدر واحد من المساواة، ولا توجد لدينا خلافات مع أحد، ونتمنى التوفيق للجميع لكل ما من شأنه تطوير الكرة الكويتية، لافتا إلى أن عدد المحترفين سيكون 5 كما كان في الموسم الماضي، بلا زيادة أو نقصان.