



توج ريال مدريد الإسباني نفسه «الملك» المطلق لدوري أبطال أوروبا بعدما أحرز اللقب للمرة الـ 14 في تاريخه، وذلك بفوزه السبت في «ستاد دو فرانس» في باريس على ليفربول الإنجليزي 1-0 في المباراة النهائية.

وبعدما جعل من الفرنسي زين الدين زيدان المدرب الأكثر تتويجا تواليا باللقب (ثلاث مرات بين 2016 و2018)، أهدى ريال مدربه الجديد القديم الإيطالي كارلو أنشيلوتي انجاز أن يكون أول مدرب يحرز اللقب أربع مرات في تاريخ المسابقة بنسختيها السابقة والحالية، بعدما سبق له أن توج به مع ميلان (2003 و2007) ومع النادي الملكي بالذات (2014) في مروره السابق به.









ويدين ريال بتعزيزه رقمه القياسي بعدد ألقاب وتجديد فوزه على ليفربول الذي خسر نهائي 2018 أمام الفريق الإسباني 1-3 في كييف، الى البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي سجل (59) الهدف الوحيد في اللقاء الذي تأخر انطلاقه لمدة 36 دقيقة، بسبب «مشكلات أمنية» مرتبطة بـ «الوصول المتأخر للمشجعين» إلى الملعب.



وحرم ريال الذي توج أيضا بلقب الدوري المحلي، منافسه الإنجليزي من لقبه السابع في المسابقة القارية ومن تحقيق الثلاثية، ليكتفي بالتالي بلقبي مسابقتي الكأسين المحليتين بعدما كان يحلم برباعية تاريخية قبل أن يسلبها منه مان سيتي بإحراز الدوري المحلي في المرحلة الأخيرة بفارق نقطة، وبعده النادي الملكي بالفوز عليه السبت.

من جانبه، علق المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي، على فوز فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14، قائلا، في تصريحات أبرزتها شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية: «فزت باللقب بفضل هدف فينيسيوس وسلسلة رائعة من تصديات تيبو كورتوا؟ أنا سعيد.. لا أفكر في ذلك»، مضيفا أركز على وصولنا إلى نهاية موسم صعب ولكنه مستحق بفضل قلب هذا الفريق وتركيزهم وخبرتهم.



وأكد انشيلوتي أن فريقه لم يقدم كرة قدم جميلة، مبينا أننا لجأنا إلى عدد قليل من الكرات الطويلة، ثم سيطرنا على الكرة بشكل استثنائي في الشوط الثاني عندما تقلص ضغطهم في نصف الملعب، واسترسل «عندما خسرنا في 20 مارس الماضي أمام برشلونة، طمأنت بيريز وقلت له لا تقلق سنفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.



إلى ذلك، قال مدرب ليفربول يورغن كلوب بعد الخسارة: «حين يكون الحارس رجل المباراة، فهناك شيء خاطئ يخص الطرف الآخر، «تيبو» كورتوا نفذ 3 تصديات مذهلة، كنت أفضل أن أملك المزيد من طرازه، في الثلث الأخير كان يمكننا تقديم تمريرات وعرضيات أفضل، وكانت لدينا تسديدات أكثر بفارق كبير ولكن الإحصائية الأكثر حسما كانت في صالح ريال مدريد، أهنئهم، فقد سجلوا ونحن لم نفعل، هذا أسهل تفسير في كرة القدم»، مضيفا لديهم خطر كبير في المرتدات لا يمكن تجاهله، قمنا بالكثير من الأشياء الجيدة ولكنها لم تكن كافية، ونحن نتقبل ذلك.



وتساءل كلوب: «أين سيقام نهائي الموسم المقبل؟ في اسطنبول؟ حسنا سوف أحجز الفندق من الآن»، مضيفا لا أحد في غرفة الملابس يشعر بأن موسمنا كان رائعا في الوقت الحالي، والتفاصيل الصغيرة هي التي حسمت الأمور.



بنزيمة: أنتظر الكرة الذهبية









أقر الدولي الفرنسي كريم بنزيمة بأنه فعل كل ما في وسعه مع ريال مدريد هذا الموسم ليكون المرشح الأبرز للفوز بجائزة الكرة الذهبية، بعد أن ساهم في قيادة النادي الإسباني الى نهائي دوري أبطال أوروبا والفوز على ليفربول الانجليزي 1-0 في باريس والتتويج بالقب الرابع عشر في تاريخه.



لم يسجل في المباراة النهائية السبت على ملعب «ستاد دو فرنس» بعد أن حمل هدف الفوز توقيع البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، إلا أن الفرنسي تصدر ترتيب هدافي المسابقة القارية الأم هذا الموسم مع 15 هدفا، بينها 10 في الأدوار الإقصائية.



قال لقناة «كانال بلوس» بعد المباراة ردا على سؤال عما إذا كان يفكر بالكرة الذهبية: «بالطبع، الآن سأنضم الى المنتخب الوطني ولكن أعتقد أنه على صعيد النادي لا يمكنني القيام بأفضل من ذلك، سنرى ما سيحصل، على كل حال، أنا فخور بما حققته».



سينضم بنزيمة (34 عاما) إلى تشكيلة المنتخب الفرنسي لسلسلة من مباريات في دوري الأمم الأوروبية في يونيو المقبل، بعد أن أنهى الموسم برصيد 44 هدفا مع ريال مدريد في جميع المسابقات، بينها 27 في الدوري ساهمت بتتويج الفريق بطلا لإسبانيا.

بات في رصيد بنزيمة خمسة ألقاب في دوري الأبطال وأكد أن إنهاءه الموسم في صدارة هدافي البطولة هو «استثنائي، ولكن الأمر الأهم هو الفوز باللقب الخامس في دوري الأبطال».



وسيعلن عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية في 17 أكتوبر المقبل قبل نهائيات كأس العالم 2022 في قطر أواخر العام.



ليلة «الأخطبوط».. وأحزان «الفرعون»









نال تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما ساعد فريقه على تخطي ليفربول بنتيجة (1-0)، في العاصمة الفرنسية (باريس).

وقدم كورتوا أداء أسطوريا على مدار شوطي اللقاء، وأنقذ المحاولة تلو الأخرى، وحرم نجم ليفربول محمد صلاح من التسجيل، عبر إنقاذه 3 فرص حاسمة.

وكان كورتوا بمنزلة الجندي المجهول في مسيرة ريال مدريد نحو إحراز اللقب هذا الموسم، بعدما تميز بثبات المستوى، لاسيما في أدوار خروج المغلوب.

وقالت لجنة الخبراء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بعد إعلان فوز كورتوا بالجائزة: «لقد قام بتصديات حاسمة في لحظات حاسمة خلال الشوط الأول عندما كان ليفربول في قمة عطائه، وأوقف بشكل استثنائي صلاح في وقت متأخر». إلى ذلك، ظهرت علامات الحزن على الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، بعد خسارة لقب دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

والتقطت صورا لمحمد صلاح في أكثر من مشهد عقب نهاية اللقاء وهو في حالة حزن شديدة، بعد خسارته لبطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية مع ليفربول أمام نفس الخصم.

وظهرت الحسرة بادية على محمد صلاح خلال تسلمه لميدالية المركز الثاني، وقام بعدها بتحية جماهير ليفربول المتواجدة في الملعب، ودخل مسرعا لغرف خلع الملابس.



وكان صلاح أطلق عدة تصريحات نارية قبل مواجهة ريال مدريد، حيث شدد على أنه يسعى للانتقام من الميرنغي بعد خسارة لقب نسخة 2018 أمامه.

وعانى محمد صلاح خلال هذا العام من عدة صدمات كانت أولاها خسارته لقب كأس الأمم الافريقية مع منتخب مصر، ثم خسارته بطاقة التأهل مع منتخب بلاده أيضا لنهائيات كأس العالم، ثم خسارة لقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول، وأخيرا لقب دوري الأبطال.











مارسيلو يودِّع باكياً









أعلن البرازيلي مارسيلو نجم ريال مدريد، رحيله، عقب الفوز على ليفربول بنتيجة 1-0، والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وظهر وهو يودع الجماهير باكيا، وقال بعد المباراة: «هذه كانت آخر مباراة لي بقميص ريال مدريد».

وينتهي عقد مارسيلو مع ريال مدريد في شهر يونيو المقبل، ولا ترغب إدارة النادي في تجديد عقده، نظرا لتقدمه في السن واعتماد المدرب على فيرلاند ميندي بشكل أساسي في مركز الظهير الأيسر.

ولعب مارسيلو في صفوف ريال مدريد منذ 2006، حين انضم قادما من فلومينينسي البرازيلي، وحقق مارسيلو كل الألقاب المحلية والقارية الممكنة بقميص «المرينغي».





بيريز: لنحتفل.. ومبابي صفحة طويت









لم يتردد رئيس ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز في التأكيد أن صفحة الدولي الفرنسي كيليان مبابي قد طويت بعد دقائق من تتويج ناديه بلقبه الرابع عشر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على حساب ليفربول الانجليزي، وقال: «سيستمر ريال مدريد دائما في العمل على ضم أفضل اللاعبين، لكن مبابي بات من الماضي بالفعل، لم يحدث شيء، قدم مدريد موسما رائعا وهو موضوع منسي الآن»، مضيفا لا يوجد مبابي، هناك حفلة لريال مدريد.



وأبدى بيريز سعادته بالفوز باللقب الأهم في أوروبا، مؤكدا أن «الملكي» كافح وعمل طوال الموسم من أجل التتويج باللقب في دوري الأبطال، مضيفا: حالفنا الحظ أحيانا وعاندنا في البداية، لأننا واجهنا كل الفرق الصعبة، ولكن تمكنا من التغلب عليها جميعها.



ماني في طريقه إلى بايرن ميونيخ









ألمح السنغالي ساديو ماني جناح نادي ليفربول إلى الرحيل عن «الريدز» والانتقال إلى بايرن ميونيخ الألماني، حيث يرغب في خوض تحد جديد مع ناد آخر.

وينتهي عقد ماني مع ليفربول في صيف 2023، كما هو حال عقد النجم المصري محمد صلاح، لذلك فإن ميزانية النادي الإنجليزي لا تتحمل التجديد للاعبين يطلبان بأكثر من 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، لذلك فإن خيار إدارة «الريدز» هو الاستغناء عن ماني طالما يوجد الكولومبي دياز الذي يعد أحد خيارات المدرب كلوب المفضلة على الجناح في المباريات الأخيرة.



وعزز ماني نفسه أخبار انتقاله عندما ودع ناديه ومدربه ولاعبيه بعد الخسارة أمام ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال.



ميدو: الساحر السنغالي حقيقة وليس دعابة!



أكد أحمد حسام «ميدو»، نجم توتنهام الإنجليزي الأسبق، أن حديثه عن تواجد ساحر أفريقي مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لم يكن من قبيل الدعابة، وذكر «ميدو» أنه يملك معلومات أن أنشيلوتي لديه ساحر سنغالي يتعامل معه باستمرار منذ فترة طويلة وليس في المرحلة الأخيرة مع ريال مدريد، مبينا أن «الريال» استحق التتويج بعد تخطيه عقب أندية كبرى، على رأسها باريس سان جرمان الفرنسي، ومان سيتي، وتشلسي الإنجليزيين.

وأشار إلى أن ليفربول فعل كل شيء ضد ريال مدريد ولكن تيبو كورتوا حارس الريال صنع الفارق وتصدى لعدة كرات مؤثرة ويستحق أن يكون رجل المباراة بلا منازع.



اعتقال 68 مشجعاً



أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن 68 شخصا اعتقلوا وتم وضع 39 قيد التوقيف الاحتياطي لدى الشرطة مساء السبت في باريس على هامش نهائي دوري أبطال أوروبا، بسبب أعمال الشغب في محيط ملعب «ستاد دو فرانس» في ضاحية سان دوني.

وقد حاول العديد من المشجعين تسلق بوابات السياج لمحاولة الدخول بالقوة، وتصدت عناصر الشرطة للمتسللين وأطلقوا الغاز المسيل للدموع في بعض الأحيان. ولم يتمكن بعض الجماهير من حاملي التذاكر من الدخول إلى الملعب إلا في نهاية الشوط الأول من المباراة.

وقالت شرطة باريس في بيان إنه قبل المباراة «عطل العديد من المشجعين بدون تذاكر، أو حاملي التذاكر المزورة الوصول إلى ستاد «دو فرانس»، على مستوى المحيط الأمني الخارجي».