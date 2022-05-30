أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) بيانا، بشأن الأحداث التي وقعت قبل انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا، وأدت إلى تأخر الانطلاقة لمدة 35 دقيقة.



وقال «ويفا» في بيانه: «في الفترة التي سبقت انطلاق المباراة، أغلقت البوابات الخاصة بجماهير ليفربول بتواجد الآلاف من الجماهير أمامها، من هؤلاء الذين اشتروا التذاكر المزيفة والتي لا تعمل عند البوابات»، مضيفا: أدى ذلك إلى تراكم الجماهير التي تحاول الدخول، وكانت النتيجة تأخر انطلاق المباراة لـ 35 دقيقة، ومع تزايد عدد الجماهير في الخارج، حاولت الشرطة تفرقتهم باستخدام الغاز المسيل للدموع، وإجبارهم على الابتعاد عن الملعب.